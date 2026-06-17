Крупнейшие сайты объявлений оштрафовали в Казахстане за рекламу некоторых застройщиков

В частности, в Алматы операторов интернет-площадок Krisha.kz и Korter.kz привлекли к административной ответственности и наложили миллионные штрафы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нарушением стала реклама объектов долевого строительства, не имеющих разрешений на привлечение средств дольщиков.

— По результатам проведенной работы в отношении операторов интернет-площадок Krisha.kz и Korter.kz составлены протоколы об административных правонарушениях за размещение рекламы объектов с нарушением требований Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве», — сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Согласно законодательству, привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов, как и реклама подобных объектов, допускается только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа либо иных предусмотренных законом механизмов защиты прав дольщиков. По данным управления, объекты, представленные в рекламе на вышеуказанных площадках, не имели соответствующих разрешений.

По итогам обе компании получили штрафы — АО «Колеса» (Krisha.kz) — штраф в размере 1000 МРП (4 325 000 тенге), филиал «Флетфай-Казахстан» (Korter.kz) — 500 МРП (2 162 500 тенге).

— Перед приобретением жилья на рынке первичной недвижимости гражданам рекомендуется проверять наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков и иных разрешительных документов. Для получения информации о наличии разрешительных документов по строящимся объектам жители могут обратиться на справочный WhatsApp-канал управления по номеру: +7 (705-89) 6-60-00, — сообщили в управлении.

Отмечается, что с начала работы канала обработано более 10 тыс. запросов граждан.

Напомним, по мнению экспертов, рынок недвижимости Казахстана в 2026 году демонстрирует не просто замедление, а структурные изменения. О том, чего ждать покупателям читайте здесь.