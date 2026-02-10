Крупнейшие игроки энергорынка представили планы по модернизации мощностей

Встреча объединила руководителей профильных министерств, крупнейших энергопроизводящих предприятий, недропользователей и представителей финансовых институтов для совместной выработки стратегии развития этой базовой отрасли энергетики.

В рамках круглого стола состоялись стратегические сессии по обсуждению актуальных вопросов по модернизации станций, наращиванию добычи угля и декарбонизации производства.

Акционер АО «ЦАЭК» Сергей Кан поделился планами по модернизации существующих угольных станций, в части снижения выбросов.

Масштабное расширение требует внедрения современных технологий для предотвращения дополнительных выбросов. Для достижения этих целей планируется использование селективной каталитической очистки с эффективностью более 92%, электрофильтров с эффективностью 99,9% и систем десульфуризации на основе известняка.

Ключевым элементом долгосрочной стратегии станет технология улавливания и хранения углерода, первый научно-исследовательский проект по которой уже реализован оператором Карачаганакского месторождения совместно с технологическим партнером SLB.

Генеральный директор ТОО «Kazakhmys Energy» Темирлан Утегенов рассказал о стратегических планах по развитию угольной генерации до 2032 года, предусматривающие инвестиции в размере более 1,2 трлн тенге в строительство новых и модернизацию существующих мощностей.

Ключевым проектом станет строительство КЭС в городе Курчатов мощностью 700 МВт. Программа модернизации действующих активов обеспечит прирост генерации на 390 МВт и включает строительство нового блока на ГРЭС Топар, а также обновление Жезказганской и Балхашской ТЭЦ с установкой новых турбоагрегатов, увеличивающих мощность каждой станции на 65 МВт.

Акционер ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Динмухамет Идрисов представил свою стратегию развития, в которой рассматривает угольную генерацию как базовый элемент сбалансированной энергосистемы Казахстана. Опираясь на успешный опыт 2009–2015 годов, когда в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» Карагандинская ТЭЦ-3 была расширена до 670 МВт и стала крупнейшей теплоэлектроцентралью страны, группа продолжает масштабную модернизацию своих активов.

В настоящее время в Караганде реализуется следующий этап расширения ТЭЦ-3, включающий строительство турбоагрегата №7 и котлоагрегата №9, что позволит покрыть растущий спрос и улучшить экологические параметры. Параллельно в ВКО ведется расширение Усть-Каменогорской ТЭЦ с установкой турбоагрегата и котлоагрегата, что направлено на ликвидацию теплового дефицита города и снижение удельных выбросов.

Генеральный директор АО «Каражыра» Ильяр Низамов представил комплексный план развития угольной отрасли, предусматривающий масштабное увеличение добычи на разрезе «Каражыра» на 73% — до 14,2 млн тонн угля в год к 2029 году. Столь значительный рост производства необходим для обеспечения топливом новых генерирующих мощностей в регионах, включая строящиеся ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске и Курчатове, суммарная годовая потребность которых составит около 6 млн тонн угля. Реализация этих мер позволит создать надежный фундамент для новой угольной генерации и гарантировать энергетическую безопасность Восточного Казахстана и области Абай в долгосрочной перспективе.