Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов найдено в Швеции

13 Января 2023, 08:30
Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов найдено в Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Швеции объявили об обнаружении крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов. Речь идет о металлах, необходимых для высокотехнологичного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Залежи находятся недалеко от рудника Кируна на севере страны. Как пояснили в горнодобывающей компании LKAB, месторождение содержит около 585 миллионов тонн руды и, по меньшей мере, миллион тонн празеодима и оксида неодима, материалов, которые используются для производства специальных магнитов, применяемых в электромобилях, экранов для компьютеров и ветряных турбин.

Месторождение, по словам специалистов, обеспечит «значительную часть потребностей этих металлов Европы». LKAB предупреждает, что потребуется еще два года, чтобы узнать, когда можно будет приступить к эксплуатации месторождения.

Предполагается, что пройдет 10-15 лет, прежде чем можно будет начать добычу и поставлять сырье на рынок.


Фото: AP Photo/Malin Moberg

Новости по теме
Подробности отставки председателя подкомитета Европарламента стали известны СМИ
93% жителей Европы обеспокоены ростом цен на продукты и энергоресурсы
Европейцы все чаще болеют гриппом и ковидом одновременно
Теги:
Читайте также
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов
Арестован экс-министр юстиции Бразилии
Подробности отставки председателя подкомитета Европарламента стали известны СМИ
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19
Цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 14,7% за год
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей