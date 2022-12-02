Крупнейшее в Европе хранилище электроэнергии заработало в Бельгии

2 Декабря 2022, 22:42

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской провинции Валлония недавно заработало крупнейшее в континентальной Европе хранилище энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

40 литий-ионных мега-аккумуляторов накапливают электричество и обеспечивают его стабильное распределение по национальной сети, когда из-за погодных условий простаивают ветряные и солнечные электростанции. Руководитель проекта из компании Corsica Sole видит в нем средство преодоления зависимости от ненадежных поставщиков энергии из-за рубежа.

«Сегодня у нас есть четкое понимание того, что энергоресурсы – это вопрос суверенитета, - сказал Майкл Коудисер. - Наши батареи получают энергию, произведенную на месте, в том числе из возобновляемых источников. Это позволяет нам больше не полагаться на внешние источники энергии».

Хранилище может пропускать в час 100 МВт электроэнергии. Оно должен прослужить 10 лет, после чего будут переработано производителем. К тому времени новые технологии позволят повысить емкость. Каждый аккумулятор стоит около 800 тысяч евро. Всего на проект поступило 30 млн евро. Государственных субсидий он не использует.