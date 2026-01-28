Крупнейшее искусственное озеро Ливана восстанавливается после трехлетней засухи
Озеро Караун, крупнейшее искусственное озеро Ливана, заметно восстановилось благодаря обильным зимним дождям. Это впервые трех лет жесткой засухи, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
По данным местных властей, на 26 января уровень воды в озере поднялся до отметки 840,12 метра над уровнем моря, а запасы воды увеличились примерно до 65 миллионов кубометров.
Самая длинная в Ливане река Литани резко нарастила приток в озеро. Недавно он превысил 5 миллионов кубометров за сутки, и такого не было несколько сезонов подряд.
Подъем воды вселяет надежду в пострадавший от засухи сельскохозяйственный регион. По словам фермера Хассана Камуни, площадь обрабатываемых земель сократилась больше чем на 70%. Теперь появилась возможность снова выращивать влаголюбивые культуры — пшеницу, овощи и картофель.
Озеро критически важно и для энергетики. Источник в компании Electricity of Lebanon сообщил, что рост уровня воды позволит увеличить выработку электроэнергии. Во время засухи она резко упала, что усилило дефицит электричества по всей стране.
Рыбаки и работники турбизнеса настроены оптимистично, однако власти предупреждают: восстановление хрупкое из-за сохраняющейся проблемы загрязнения.
Построенное в 1959 году на реке Литани озеро Караун занимает площадь около 12 кв. км и имеет максимальную вместимость примерно 220 миллионов кубометров. Оно играет центральную роль в выработке гидроэнергии Ливана, орошает тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и остается важным туристическим объектом.