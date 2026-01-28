Крупнейшее искусственное озеро Ливана восстанавливается после трехлетней засухи

По данным местных властей, на 26 января уровень воды в озере поднялся до отметки 840,12 метра над уровнем моря, а запасы воды увеличились примерно до 65 миллионов кубометров.

Самая длинная в Ливане река Литани резко нарастила приток в озеро. Недавно он превысил 5 миллионов кубометров за сутки, и такого не было несколько сезонов подряд.

Подъем воды вселяет надежду в пострадавший от засухи сельскохозяйственный регион. По словам фермера Хассана Камуни, площадь обрабатываемых земель сократилась больше чем на 70%. Теперь появилась возможность снова выращивать влаголюбивые культуры — пшеницу, овощи и картофель.

Озеро критически важно и для энергетики. Источник в компании Electricity of Lebanon сообщил, что рост уровня воды позволит увеличить выработку электроэнергии. Во время засухи она резко упала, что усилило дефицит электричества по всей стране.

Рыбаки и работники турбизнеса настроены оптимистично, однако власти предупреждают: восстановление хрупкое из-за сохраняющейся проблемы загрязнения.

Построенное в 1959 году на реке Литани озеро Караун занимает площадь около 12 кв. км и имеет максимальную вместимость примерно 220 миллионов кубометров. Оно играет центральную роль в выработке гидроэнергии Ливана, орошает тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и остается важным туристическим объектом.