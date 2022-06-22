Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Крупнейшая забастовка железнодорожников прошла в Британии
22 Июня 2022 14:26

Крупнейшая забастовка железнодорожников прошла в Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Около 40 тыс. сотрудников железной дороги вышли на первую из трех забастовок в борьбе за улучшение заработной платы и условий труда на фоне резкого роста стоимости жизни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Во вторник Британия пострадала от крупнейшей железнодорожной забастовки за последние 30 лет, миллионы людей оказались в затруднительном положении из-за хаоса в транспортной сети страны. На некоторых железнодорожных станциях ходило всего 20% поездов. Система лондонского метрополитена была практически остановлена.

Эта забастовка, как и запланированные на четверг и субботу, знаменует собой кульминацию длительной борьбы за оплату и условия труда, а также модернизацию железнодорожной сети. Одной из причин стал беспрецедентный рост стоимости жизни. Многие работники оказались в затруднительном положении из-за инфляции, которая достигла 9% в апреле.

Читайте также
Власти ОАЭ выпустили рекомендации по предотвращению возгораний авто на жаре
SpaceX планирует запустить в Грузии спутниковый интернет Starlink
Более 20 человек пострадали при взрыве газа в китайском городе Тяньцзинь
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Иорданию с региональным визитом
Забытый в машине ребенок погиб из-за сильной жары в США
Джо Байден намерен приостановить налог на бензин в США
Первые возможные случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее
Мощное землетрясение произошло в Афганистане, погибли 250 человек

Лента новостей

Архив