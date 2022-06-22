22 Июня 2022 14:26

Крупнейшая забастовка железнодорожников прошла в Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Около 40 тыс. сотрудников железной дороги вышли на первую из трех забастовок в борьбе за улучшение заработной платы и условий труда на фоне резкого роста стоимости жизни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Во вторник Британия пострадала от крупнейшей железнодорожной забастовки за последние 30 лет, миллионы людей оказались в затруднительном положении из-за хаоса в транспортной сети страны. На некоторых железнодорожных станциях ходило всего 20% поездов. Система лондонского метрополитена была практически остановлена.