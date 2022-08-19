19 Августа 2022 08:38

Крупнейшая за 30 лет забастовка в Великобритании: отменено 80% поездов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В четверг по всей Великобритании отменили 80% поездов. На забастовку вышли профсоюзы компании, которая обслуживает большую часть железных дорог королевства, включая все крупные вокзалы Лондона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Главное требование железнодорожников — повышение зарплат. По их словам, жалование было недостаточным ещё до энергетического кризиса и резкой инфляции.

«Мы, похоже, пробудили дух солидарности британского народа. Мы встретили большую поддержку, люди возвращаются к идеям коллективных действий, забастовок и солидарности трудящихся», - сказал генеральный секретарь профсоюза Мик Линч.

В четверг десятки тысяч пассажиров не смогли добраться до места назначения или сильно опоздали. Британцев просят до следующей недели не планировать поездки без острой необходимости.

Выступления работников британских железных дорог называют самыми массовыми за три десятка лет. Новая акция запланирована на субботу, а в пятницу на работу не выйдут сотрудники лондонского метро.

Фото: Frank Augstein/The Associated Press