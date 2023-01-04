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Крупнейшая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Чехии

4 Января 2023, 20:52
Крупнейшая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая в истории Чехии вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в 150 км к западу от Праги. Забою подлежат до 220 тысяч кур-несушек. Вместе с ними будет уничтожено 2,5 млн яиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В настоящее время на ферме содержится 742 тысячи кур.

Птичий грипп оказывает давление на и без того высокие цены на продукты питания и вызывает торговые ограничения со стороны стран-импортеров домашней птицы.

В результате вспышек заболевания в США и Европе погибло рекордное количество кур, индеек и других птиц.


Фото: ru.euronews.com

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