АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известная компания EPAM планирует расширить свой казахстанский офис. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будучи в США я провел встречу с руководством таких компаний, как Microsoft, EPAM, Coursera. Был достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что некоторые компании намерены расширяться в Казахстане.

«Например, только EPAM планирует расширить свой казахстанский офис до 10 тысяч сотрудников, а крупнейшая в мире криптобиржа Binance создает в Казахстане хаб для всего региона», - добавил Касым-Жомарт Токаев

Ранее Глава государства заявлял, что Казахстан создал очень хорошие условия для развития IT.

Фото : gov.kz