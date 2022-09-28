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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance создает в Казахстане хаб для всего региона

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2022, 12:30
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance создает в Казахстане хаб для всего региона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известная компания EPAM планирует расширить свой казахстанский офис. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будучи в США я провел встречу с руководством таких компаний, как Microsoft, EPAM, Coursera. Был достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что некоторые компании намерены расширяться в Казахстане.

«Например, только EPAM планирует расширить свой казахстанский офис до 10 тысяч сотрудников, а крупнейшая в мире криптобиржа Binance создает в Казахстане хаб для всего региона», - добавил Касым-Жомарт Токаев

Ранее Глава государства заявлял, что Казахстан создал очень хорошие условия для развития IT.


Фото : gov.kz

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