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    16:36, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе

    В мае этого года Комитет национальной безопасности Республики Казахстан при координации с органами прокуратуры провел спецоперацию по ликвидации подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе, передает агентство Kazinform.

    Крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе
    Фото: КНБ РК

    В результате задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации нарколаборатории. По решению суда он водворен под стражу.

    В ходе обыска изъято более 66 килограммов психотропного вещества «мефедрон», около 2 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование, использовавшееся для изготовления наркотиков.

    Крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе
    Фото: КНБ РК

    По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК.

    Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

    Ранее склад и две нарколаборатории ликвидировали в Алматы.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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