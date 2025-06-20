16:36, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Крупная нарколаборатория ликвидирована в Таразе
В результате задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации нарколаборатории. По решению суда он водворен под стражу.
В ходе обыска изъято более 66 килограммов психотропного вещества «мефедрон», около 2 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование, использовавшееся для изготовления наркотиков.
По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее склад и две нарколаборатории ликвидировали в Алматы.