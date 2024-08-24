Крупная компания коллективно уволила курьеров через WhatsApp в Бельгии

Около 100 бельгийских водителей, работающих в компании KM Group, субподрядчике Amazon в восточном муниципалитете Флемаль, были коллективно уволены через WhatsApp. Профсоюзы утверждают, что они также не получили необходимых документов для получения пособия по безработице, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Водители получили текстовое сообщение о том, что компания обанкротилась, в результате чего они остались без июльской зарплаты. Они также говорят, что не получили необходимые формы для подачи заявления на пособие по безработице.

В совместном заявлении Всеобщая федерация труда Бельгии (FGTB) и Конфедерация христианских профсоюзов (CSC) осудили способ увольнения работников и неопределенную финансовую ситуацию, в которой они оказались.

— 31 июля нас проинформировали о банкротстве компании через сообщение в WhatsApp, — сказал секретарь местного отделения профосоюза UBT-FGTB Даниэль Маратта. — Не было ни собрания персонала, ни социального диалога — только сообщение в WhatsApp.

Профсоюзы утверждают, что банкротство KM Group было объявлено после того, как американский гигант онлайн-ритейла Amazon отказался пересматривать условия контракта.

Хотя KM Group должна была немедленно начать процедуру банкротства в суде, Маратта сказал, что баланс компании до сих пор официально не представлен.

По его словам, профсоюз направил уволенных работников в центры социального обеспечения для подачи заявлений на получение экстренной помощи, но пока неясно, могут ли эти они быть рассмотрены, поскольку им не была предоставлена необходимая форма C4.

Форма C4 содержит информацию о начисленных отпусках, внеурочных часах, уплаченных налогах и социальных выплатах. Обычно она передается от предыдущего работодателя новому или, в случае увольнения, выдается непосредственно работнику.

В UBT-FGTB сообщили, что KM Group подтвердила, что не располагает средствами для выплаты уволенным сотрудникам причитающейся им заработной платы.

Профсоюзы организовали демонстрацию в четверг утром у склада Amazon во Флемалле, которая, как они надеются, привлечет внимание к их делу и к условиям труда в секторе доставки.

Напомним, основатель и председатель правления Amazon Джефф Безос планирует продать акции гиганта электронной коммерции на сумму почти 5 млрд долларов.