Джефф Безос продаст акции Amazon на сумму около 5 млрд долларов

Основатель и председатель правления Amazon Джефф Безос планирует продать акции гиганта электронной коммерции на сумму почти 5 млрд долларов, после того как акции достигли рекордно высокого уровня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на US News.

Сведения о продаже 25 млн акций были раскрыты в уведомлении, поданном после окончания торгов во вторник. Стоимость акции достигла исторического максимума в 200,43 доллара США, которая подскочила более чем на 30% в этом году, опередив 4%-й рост индекса Dow Jones Industrial Average.

В случае продажи Джеффу Безосу будет принадлежать около 912 млн акций Amazon, или 8,8% от общего объема ценных бумаг.

В феврале этого года он продал акции на сумму около 8,5 млрд долларов после того, как в 2023 году они выросли на 80%.

По данным Forbes, Джефф Безос занимает второе место среди самых богатых людей в мире с состоянием в 214,4 млрд долларов США. Он также является основателем космической компании Blue Origin, которая в мае запустила экипаж из шести человек в космос.