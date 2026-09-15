Крупная горнодобывающая компания планирует расширить присутствие в Казахстане

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев встретился с представителями международной горнодобывающей компании Zijin Mining Group, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в горно-металлургической отрасли Казахстана, в том числе проекты по освоению и переработке твердых полезных ископаемых.

Zijin Mining Group входит в число крупнейших горнодобывающих компаний мира. По итогам 2025 года компания произвела свыше 1 млн тонн меди, заняв 4-е место среди мировых производителей, объем добычи золота составил 90 тонн. Компания занимает 3-е место в мире по запасам меди, 5-е — по ресурсам золота и меди, 6-е — по цинку и 7-е — по литию.

В Казахстане Zijin Mining Group работает на месторождении «Райгородок» в Акмолинской области. Объем прямых инвестиций в строительство новой золотоизвлекательной фабрики превышает $600 млн. Проект предусматривает создание дополнительных мощностей по переработке 10 млн тонн руды в год и увеличение общей мощности горно-обогатительного комплекса до 16 млн тонн.

Компания также выразила заинтересованность в свинцово-цинковом месторождении «Шалқия» в Кызылординской области и готовность предметно проработать возможность участия в проекте.

На встрече особое внимание было уделено вопросам глубокой переработки минерального сырья, внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест, а также экологической и промышленной безопасности.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по перспективным направлениям сотрудничества.

Ранее первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел встречу с представителями компании Roca Group по строительству высокотехнологичного завода по производству и сборке санитарно-технической продукции в Кызылординской области.