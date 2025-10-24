Крупная чистка в армии Китая: девять генералов предстанут перед военным судом

Своей должности лишился один из самых влятельных людей в вооруженных силах КНР Хэ Вэйдун, который занимал пост первого заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС). Он считался вторым человеком в армии после Си Цзиньпина. Хэ Вэйдун последний раз появлялся на публике в марте, и его длительное отсутствие вызвало предположения, что он находится под следствием в рамках чистки высшего военного руководства. Он также входил в состав Политбюро — высшего органа принятия решений Коммунистической партии, и таким образом стал первым действующим членом Политбюро, оказавшимся под следствием.

Первым заместителем председателя Центрального военного совета назначен Чжан Юся, вторым заместителем стал Чжан Шэнминь. Чжану Шэнминю 67 лет, из которых в армии он уже 47, это генерал ракетных войск, занимавший пост заместителя секретаря антикоррупционного отдела Центрального военного совета.

Кроме первого заместителя председателя Центрального военного совета своих должностей лишились:

Мяо Хуа — начальник департамента по политической работе ЦВС;

Хэ Хунцзюнь — заместитель начальника департамента по политической работе ЦВС;

Ван Сюбинь — первый заместитель начальника Объединенного командного центра ЦВС;

Линь Сянъян — командующий Восточным театром боевого командования;

Цинь Шутун — политкомиссар сухопутных войск;

Юань Хуачжи — политкомиссар ВМС;

Ван Хоубинь — командующий Ракетными войсками;

Ван Чуньнин — командующий Войсками народной вооруженной полиции.

В заявлении Минобороны говорилось, что девять человек «серьезно нарушили партийную дисциплину и подозреваются в тяжких служебных преступлениях, связанных с чрезвычайно крупными суммами, крайне тяжелого характера и с крайне вредными последствиями». Отмечалось, что теперь они предстанут перед военным судом, а их наказание является «значительным достижением в антикоррупционной кампании партии и армии».

ЦВС уже несколько месяцев сигнализировал о готовящейся чистке: в июле были опубликованы новые директивы, призывающие к устранению «токсичного влияния» в армии и установлению «железных правил» для кадров.

Аналитики считают, что чистка могла носить и политический характер. Она совпала с началом пленума партии, на котором Центральный комитет должен был обсудить план экономического развития страны и избрать новых членов.