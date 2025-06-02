Крупная часть тоннеля из бетона в 60 тонн буксируется по Северному морю

Это сложная операция, учитывая, что буксируемый элемент туннеля имеет длину 160 метров, ширину 42 метра, высоту 10 метров и весит 60 тысяч тонн

В данное время ведется строительство третьего туннеля под рекой Шельда, на которой стоит Антверпен. Это соединение города с Остервилем фактически завершает Антверпенскую кольцевую дорогу. Тоннель протяженностью 1,8 км соединит развязку Синт-Анна на левом берегу с будущей развязкой Остервиль на правом берегу. Для велосипедистов будет предусмотрен отдельный туннель.

С 2028 года туннелем «Шельда» смогут пользоваться велосипедисты, а автомобильное движение — в 2030 году. Тем временем стоимость бельгийской «стройки века» продолжает расти: счетная палата оценивает общие расходы в 10,1 млрд евро — на 3 млрд больше оценки двухлетней давности.

На этой неделе первая секция нового тоннеля покинула строительный док в Зебрюгге. Массивной конструкции из бетона предстоит пройти почти 100 км, в том числе по Северному морю.

Четыре буксира и один толкач вытаскивают колоссальный элемент туннеля — длиной 160 метров, шириной 42 метра и весом 60 000 тонн — из дока и перемещают его. При этом участники транспортировки будут ждать прилива: разумного способа сэкономить топливо и энергию.

Министр общественных работ и портов Фландрии Анник де Риддер говорит об историческом моменте, за которым наблюдает весь мир. «Это беспрецедентный случай, когда такие гигантские бетонные элементы буксируются через Северное море и Шельду в Антверпен».

В ближайшие недели последует строительство еще семи секций туннеля.

— Для возведения таких крупных элементов требовалось огромное пространство, — говорит Ян Баувенс, руководитель проекта в подрядчике COTU. — Пространство, которого нет в Антверпене. Вот почему мы реализовали это в Зебрюгге. Строительный док во внутренней гавани Зебрюгге имеет длину 1 километр и ширину 120 метров.

— Самое сложное — это отправление: захватить элемент в строительном доке и начать путешествие с буксирами», говорит руководитель проекта.

В то же время власти Бельгии рассматривают расширение аэропорта Брюсселя для приема до 32 млн пассажиров в год.