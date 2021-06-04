Круглый стол в честь Дня госсимволов РК прошел в Алматы
Как отметил участник круглого стола депутат маслихата города Алматы, член Совета общественного согласия города АНК Юрий Шин, сегодняшний день является праздником для всех тех, кто проживает в Казахстане.
«Сегодня мы собрались, чтобы еще раз почтить и отпраздновать День государственных символов Республики Казахстан. Отметить, что это очень важный праздник для нашей страны. С утра мы запустили челлендж, сняли видео, где разные этно-культурные объединения на камеру сказали на своем языке: «Мой флаг- флаг Казахстана!». Это очень важно для Казахстана, потому что мы многонациональная страна, где все этносы считают, что их флаг - это флаг Казахстана. Мы живем в мире и согласии. И я думаю, что в дальнейшем мы будем укреплять эти отношения, благодаря которым страна будет только процветать», - сказал Юрий Шин.
Присутствующие вспомнили историю создания государственных символов РК и поведали о роли и значения символики для независимого Казахстана
«Ровно 29 лет назад, 4 июня 1992 года, Первым Президентом страны, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым были утверждены государственные символы независимого Казахстана - флаг и герб Республики Казахстан. Мы живем в многонациональной стране, и для нас очень важно праздновать наш единый праздник. Мы должны воспитывать и впитать чувство патриотизма для каждого подрастающего поколения. Воспитание должно идти традиционно. Мы должны ценить то, что имеем. Если сказать о достижениях нашей страны за годы Независимости, их у нас много. Теперь наша задача стремиться к тому, чтобы сохранить это достояние и передать его будущему поколению», - отметил заместитель председателя Всемирного Союза турок-ахыска «DATUB» Расул Ахметов.