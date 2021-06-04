Круглый стол в честь Дня госсимволов РК прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы состоялся круглый стол на тему «Символы Независимости», посвященный Дню государственных символов Республики Казахстан в рамках празднования 30-летия Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил участник круглого стола депутат маслихата города Алматы, член Совета общественного согласия города АНК Юрий Шин, сегодняшний день является праздником для всех тех, кто проживает в Казахстане.

«Сегодня мы собрались, чтобы еще раз почтить и отпраздновать День государственных символов Республики Казахстан. Отметить, что это очень важный праздник для нашей страны. С утра мы запустили челлендж, сняли видео, где разные этно-культурные объединения на камеру сказали на своем языке: «Мой флаг- флаг Казахстана!». Это очень важно для Казахстана, потому что мы многонациональная страна, где все этносы считают, что их флаг - это флаг Казахстана. Мы живем в мире и согласии. И я думаю, что в дальнейшем мы будем укреплять эти отношения, благодаря которым страна будет только процветать», - сказал Юрий Шин.

Присутствующие вспомнили историю создания государственных символов РК и поведали о роли и значения символики для независимого Казахстана

«Ровно 29 лет назад, 4 июня 1992 года, Первым Президентом страны, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым были утверждены государственные символы независимого Казахстана - флаг и герб Республики Казахстан. Мы живем в многонациональной стране, и для нас очень важно праздновать наш единый праздник. Мы должны воспитывать и впитать чувство патриотизма для каждого подрастающего поколения. Воспитание должно идти традиционно. Мы должны ценить то, что имеем. Если сказать о достижениях нашей страны за годы Независимости, их у нас много. Теперь наша задача стремиться к тому, чтобы сохранить это достояние и передать его будущему поколению», - отметил заместитель председателя Всемирного Союза турок-ахыска «DATUB» Расул Ахметов.