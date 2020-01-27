Круглый стол с участием бизнес-кругов ОАЭ: Глава государства рассказал о потенциале Казахстана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана на круглом столе с участием представителей деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что наши страны добились значительных успехов практически по всем направлениям сотрудничества. Двусторонняя повестка дня постоянно пополняется взаимовыгодными проектами и инициативами, уровень межгосударственных отношений можно охарактеризовать как всеобъемлющее стратегическое партнерство.

– С января по ноябрь 2019 года взаимный товарооборот увеличился на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 500 миллионов долларов. Объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил 2,1 миллиарда долларов, в то время как инвестиции из Казахстана в ОАЭ достигли одного миллиарда долларов. В Казахстане успешно работают около 350 юридических лиц, филиалов и представительств из ОАЭ. У нас амбициозный план по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 11 миллиардов долларов, – отметил Президент.

Глава государства убежден, что у Казахстана и Эмиратов есть огромный потенциал для расширения сотрудничества. Сегодняшние встречи на высшем уровне открывают новые возможности и перспективы.

– В настоящее время мы ведем переговоры с инвестиционной компанией «Мубадала» о реализации проекта стоимостью 6,6 миллиарда долларов по строительству нефтехимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. Наш совместный проект может стать хорошим примером того, что экономика Казахстана уделяет большое внимание перерабатывающей промышленности и индустриальному развитию, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Президент привлек внимание бизнесменов ОАЭ к большим перспективам, открывающимся в сельскохозяйственной кооперации. Казахстан обладает земельными, технологическими, логистическими возможностями для поставок органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на арабский рынок. Большой интерес представляют также совместные проекты по производству халяльной продукции, мяса и птицы, переработке масличных культур.

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 самых популярных направлений для казахстанских туристов. Глава государства сообщил, что наша страна намерена не только отправлять своих граждан на отдых, но и привлекать туристов из Эмиратов. И в этом отношении Казахстан рассчитывает на содействие арабского бизнеса.

– Мы рассматриваем туризм как одну из ключевых отраслей для создания рабочих мест и диверсификации экономики. С другой стороны, на протяжении многих лет ОАЭ являются признанным лидером и игроком на мировом туристическом рынке. Ваши компании накопили соответствующие знания, опыт и ресурсы. В этой связи мы хотели бы пригласить вас совместно развивать туристические направления в Казахстане и помочь нам вывести их на международный уровень, – отметил Президент.

Финансовая сфера также является важной областью сотрудничества между странами. Международный финансовый центр «Астана» тесно взаимодействует с крупными банковскими и инвестиционными институтами Эмиратов. МФЦА укрепляет свой потенциал в качестве хаба исламских финансовых услуг в Центральной Азии и на Евразийском пространстве, где проживает 200 миллион человек.

– МФЦА станет местом проведения IPO наших крупнейших государственных стратегических активов, таких как национальная нефтегазовая компания, железные дороги, телекоммуникационные компании и т.д. Мы приглашаем к участию в программе приватизации как корпорации, так и фонды благосостояния, такие как Abu-Dhabi Investment Authority и Mubadala, – обратился к бизнесменам Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, разработаны инвестиционные предложения на сумму почти 40 миллиардов долларов в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, логистике, туризме и других отраслях, которые могут стать хорошей базой для углубления двустороннего экономического сотрудничества.

Президент также указал на важное значение взаимодействия в сфере образования и науки, отметив реализуемые совместные образовательные проекты.

На круглом столе выступили Государственный министр, председатель совета директоров свободной экономической зоны «Abu Dhabi Global Market» Ахмед Али Аль Сайих, основатель сети гипермаркетов «LuLu» М.А. Юсуф Али, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, акционер образовательной сети «SABIS» Emirates Kazakhstan Education Investment Group Халед Аль Кинди, управляющий директор International Community School Мухаммед Аль Шамма, другие представители бизнес-кругов ОАЭ.