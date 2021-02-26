Круглый стол, посвященный Дню благодарности, провели в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы состоялся круглый стол, посвященный Дню благодарности. Участие в нем приняли представители Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, акимата города, дипломатических представительств, депутаты Парламента РК, общественность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Модератором заседания выступил заместитель акима столицы Бахтияр Макен. В своей приветственной речи он отметил, что учрежденный Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым праздник Дня благодарности – это дань уважения к общей истории страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что «все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана». Поэтому основная задача этого праздника — привить молодому поколению ценности, которые формировались веками. Сегодня в Доме дружбы собрались вместе представители различных этносов, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою дружбу, стремление видеть свой общий дом – Республику Казахстан – процветающей, независимой и свободной. 2021 год является годом 30-летия Независимости Республики Казахстан, важной вехой нашей истории. Основная ценность юбилея будет гармонично отражена в мероприятиях, посвященных этой дате. Принципы волонтерства, благотворительности близки идеям Дня благодарности. Это деятельность, совершаемая добровольно и направленная на помощь обществу и различным социальным категориям граждан, нуждающимся в поддержке», - подчеркнул заместитель акима города.

Он также сообщил, что все учреждения и организации города, а также этнокультурные объединения принимают активное участие в благотворительных акциях под лозунгом «30 добрых дел!». Столичная АНК дала старт благотворительной акции «Марафон благодарности».

Во время круглого стола депутат VII созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Вакиль Набиев напомнил о том, как и при каких обстоятельствах в казахские степи были депортированы целые народы.

«Люди, пережившие вся эти тяготы, обрели здесь родину и живут тут в мире и согласии, строят дома, обучают и воспитывают детей. Все они смогли достойно устроиться и выжить в Казахстане. В этом есть огромная заслуга всего народа республики. И самое главное - мудрой внутренней и внешней политики Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я сам являюсь потомком семьи депортированных. Старики рассказывают, как нелегко им было выжить. Вы только представьте: казахи, не успев оправиться от голодомора в 30-е годы, тепло приняли всех. Тем самым коренное население проявило милосердие, толерантность», - сказал он.

По его словам, одна из целей празднования Дня благодарности – воспитание у подрастающего поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, а также укрепление межэтнического и межнационального согласия в Казахстане.

О работе Совета матерей, созданного при Ассамблее народа Казахстана, участникам заседания рассказала его председатель Алтынай Танирбергенова.

Так, на базе Дома дружбы Совет реализует проект «Ana Time» по развитию социального предпринимательства.

«Проект реализуется при поддержке Ассамблеи Народа Казахстана города Нур-Султан и спонсорской поддержке ЧФ «Благотворительный Фонд Aidyn Nury».Обучение заключается в реализации трех модулей, где женщины проходят психологический модуль, приходят в ресурсное состояние, потом мы рассказываем и обучаем как открыть свой социальный бизнес от А до Я, и заключительным этапом является практический модуль, где мы совместно с участницами ANA TIME посещаем производства и площадки действующих социальных предпринимателей и организуем площадку, некий нетворк для общения и заключения договоров с участниками. Ежемесячно через проект проходят 20 женщин, общее количество участниц проекта за 6 месяцев – 120», - рассказала А.Танирбергенова.

Мероприятие завершилось церемонией вручения участникам благодарственных писем акима города Нур-Султан.