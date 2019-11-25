Круглый стол по Посланию Президента Казахстана состоялся в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Круглый стол на тему Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» состоялся в Ереване, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Ереване по инициативе Посольства Казахстана в Армении состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Участие в мероприятии приняли представители депутатского корпуса, Администрации Президента Армении, Правительства и МИД РА, экспертного и научного сообщества Армении. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые моменты Послания Президента РК, а также, в контексте Послания, новые этапы экономической и социальной модернизации Казахстана и Армении.





Обращаясь к участникам дискуссии, посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев отметил ключевое значение Послания для углубления демократических процессов в стране, развития конструктивного диалога с обществом. Т. Уразаев подчеркнул, что руководство страны придает особое внимание улучшению качества жизни казахстанских граждан.

«Особенностью Послания могу назвать готовность казахстанских властей к выстраиванию конструктивного диалога с обществом. Такой диалог, безусловно, станет серьезным инструментом мобилизации всех слоев казахстанского общества, а также фундаментальным условием сохранения внутренней стабильности. На мой взгляд, это главные условия планомерного поступательного и эффективного развития государства», - отметил в ходе мероприятия депутат Национального собрания Армении, глава парламентской группы дружбы «Армения-Казахстан» Вагаршак Акопян.





Подводя итоги мероприятия, эксперты сошлись во мнении, что Послание Главы государства, несмотря на содержание множества новаторских идей, подтвердило приверженность известной стратегии, нацеленной на построение сильного государства, имеющего добрососедские отношения с международными партнерами и чутко улавливающего как общественные настроения внутри страны, так и полезные для Казахстана тренды глобального развития.



