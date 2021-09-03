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Круглый стол ко Дню языков народа Казахстана прошел в онлайн-формате

3 Сентября 2021 15:20
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Круглый стол ко Дню языков народа Казахстана прошел в онлайн-формате

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся онлайн-круглый стол «Тіл мәртебесі – ел мәртебі», посвященный Дню языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

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В работе круглого стола приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, депутат Мажилиса Парламента РК Н. Дементьева, члены АНК, руководители и члены этнокультурных объединений, представители научной и творческой интеллигенции, молодежь этнокультурных объединений, РМД АНК «Жанғыру жолы» и СМИ.

Цель мероприятия – укрепление и развитие общественного согласия и общенационального единства, казахстанской идентичности, толерантности и взаимопонимания, основанных на принципах языковой культуры и общечеловеческих духовных ценностей.

Заместитель Председателя АНК Марат Азильханов в своем приветственном слове сказал о важности нового Послания Президента РК, подчеркнув, что Глава государства четко расставил приоритеты языковой политики. Также он отметил, что с первых лет Независимости в республике проводится гармоничная языковая политика, учитывающая интересы всего народа Казахстана, которая обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов страны.

В ходе круглого стола, участники высказывали мнения, что сегодня много молодых людей из разных этносов говорят на казахском языке.

В ходе онлайн-конференции представители республиканских этнокультурных объединений и региональных структур АНК поделились опытом реализации государственной языковой политики, обсудили актуальные вопросы развития языков в Казахстане.

Состоялся обстоятельный и интересный обмен мнениями по основным направлениям дальнейшего развития языковой политики в контексте деятельности общественных структур АНК.


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#АНК   #Общество  
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