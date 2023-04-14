Круглый стол Казахстанско-Американского делового совета прошел в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в работе ежегодного круглого стола с членами Казахстанско-Американского делового совета в Торговой Палате США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие казахстанская делегация от Министерства национальной экономики РК, Посольства РК в США, АО «Baiterek», Финансового хаба в Астане «AIFC», АО «Ситибанк Казахстан», а также представители крупных американских компаний.

Старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси

Старший вице-президент по международному развитию и делам Ближнего Востока и Турции, Торговой палаты Соединенных Штатов Хуш Чокси отметил, что эта встреча очень важна для взаимодействия и обмена идеями между казахстанской стороной и американским деловым сообществом.

Хуш Чокси подчеркнул заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена в Астане, что сейчас самое время активизировать экономическое и коммерческое сотрудничество для продвижения двусторонней диверсификации экономики и региональной интеграции, в которой нуждается Казахстан.

Деловой совет Торговой палаты США пригласил все присутствующие американские компании не просто присоединиться к миссии США, но и распространить информацию о ней, что запустит процесс широкого сотрудничества с Казахстаном.

Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров поблагодарил Торговую палату США и Американо-Казахстанский деловой совет за оказываемую поддержку и партнерство в продвижении общих двусторонних коммерческих связей.

Казахстанский министр отметил, что визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану дал сильный политический сигнал и импульс к расширению стратегического партнерства.

Казахстанская сторона признательна Соединенным Штатам за поддержку Казахстана, в том числе суверенитета, территориальной целостности и независимости страны. На протяжении последних трех десятилетий Казахстан обеспечивал наиболее благоприятный инвестиционный климат для американских инвесторов, и страна была и останется островком стабильности и процветания в центральноазиатском регионе.

Алибек Куантыров отметил, что существует хороший потенциал для развития сотрудничества практически в каждом секторе казахстанской экономики. Казахстан продолжит принимать все возможные меры для облегчения притока инвестиций, создания благоприятной бизнес-среды, чтобы оставаться инвестиционным магнитом в Центральной Азии.

В завершении выступления представители американских бизнес кругов были приглашены на участие в Астанинском международном форуме, который пройдет 8 и 9 июня текущего года.

Старший директор по международным правительственным связям Chevron Крейг Холл Старший директор по международным правительственным связям Chevron и председатель Американо-Казахстанского делового совета Крейг Холл выразил благодарность Алибеку Куантырову за возможность встретиться с представителями бизнес-кругов США в ходе визита в США.

«Chevron был одним из первых американских инвесторов в Казахстане 30 лет назад, и мы гордимся нашим долгим и сильным наследием в Казахстане и рассматриваем наш опыт в стране как яркий пример успешного партнерства во всем мире. Приверженность Казахстана к укреплению связей с американским бизнесом и поддержанию конкурентного, стабильного и предсказуемого инвестиционного климата являются основополагающими принципами для привлечения иностранных инвестиций. Я надеюсь, что опыт Chevron построенный на фундаменте доверия, взаимного уважения и прозрачности мог бы послужить моделью для расширения отношений с новыми американскими компаниями», - отметил Крейг Холл. Старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси После завершения закрытого для СМИ мероприятия, старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси, отвечая на вопросы собственного корреспондента МИА «Казинформ», сообщил, что на круглом столе обсуждалась первая бизнес-миссия Палаты представителей США в Казахстан и возможность привлечения большого количества американских компаний для диверсификации казахстанско-американских экономических отношений и создания цепочек поставок между двумя дружественными странами, а также расширения двусторонних торговых отношений.

Он также оценил уровень экономического сотрудничества США и Республики Казахстан и рассказал, какие направления требуют развития.

«Сотрудничество двух стран растет очень позитивно и сильно. Я думаю, нам нужно больше информировать мировое сообщество о географическом положении Казахстана и о том, что он находится на основных торговых маршрутах, особенно в связи с диверсификацией цепочек поставок по всему миру, и о том, как американо-казахстанские отношения могут извлечь из этого взаимную выгоду», - ответил Хуш Чокси.

Необходимо отметить, что Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров находится с визитом в городе Вашингтоне с 13 по 15 апреля текущего года. В ходе насыщенного рабочего графика предусмотрены встречи с руководителями международных финансовых институтов и международных рейтинговых агентств в США.