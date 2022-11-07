Круглый стол к 150-летию Ахмета Байтурсынова прошел в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – С биографией «Учителя нации», его произведениями, в том числе в переводе на армянский язык, ознакомили участников прошедшего в Центре казахского языка, истории и культуры имени Абая в Ереване круглого стола, посвященного 150-летию А. Байтурсынова. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Центре казахского языка, истории и культуры им.Абая Ереванского государственного университета при содействии посольства Казахстана в Армении состоялся круглый стол, посвященный 150-летию Ахмета Байтурсынова.

В мероприятии приняли участие заведующий кафедрой тюркологии факультета востоковедения ЕГУ, профессор Александр Сафарян, директор Института литературы имени М. Абегяна НАН РА, доктор филологических наук Вардан Деврикян, автор впервые переведенных на армянский язык произведений А. Байтурсынова, известный армянский современный поэт, переводчик и песенник Левон Блбулян, кавалер ордена «Достык» II степени, преподаватель кафедры тюркологии ЕГУ Шушан Хачатрян, преподаватели и сотрудники ЕГУ, студенты.

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев поблагодарил кафедру тюркологии ЕГУ за организацию мероприятия, а участников – за проявленный интерес. Посол выступил перед участниками с лекцией о биографии А. Байтурсынова, его вкладе в развитие литературы, самосознания среди казахского народа, духовности, культуры.

Профессор Александр Сафарян в ходе мероприятия акцентировал важность всестороннего представления как в Армении, так и в других странах образцов классического литературного наследия казахского народа в независимости от какой-либо политической конъюнктуры.

«Известно, что произведения А. Байтурсынова, наряду с произведениям Шакарима и М. Жумабаева, даже в годы перестройки не издавались в переводах. Были под запретом даже в самом Казахстане. Сегодня же независимый Казахстан наравне гордится как классиками литературы советского периода, так и литераторами-алашординцами. У нас в Центре казахского языка, истории и культуры Казахстана им. Абая при ЕГУ в одном ряду висят портреты Ахмета Байтурсынова, Мухтара Ауэзова, Абая», - отметил профессор А.Сафарян.

В рамках мероприятия состоялись и литературные чтения. Преподаватель казахского языка в Центре им. Абая ЕГУ Шушан Хачатрян зачитала произведения А. Байтурсынова в оригинале, а автор первых переводов сочинений А. Байтурсынова - Левон Блбулян – зачитал переводы на армянский язык, поделившись с корреспондентом Казинформа своими переживаниями от работы с произведениями Ахмета Байтурсынова.

«Для меня обычно очень важно, чтобы я чувствовал близость с автором, которого перевожу. Это гарантирует качество перевода. И это случилось, когда я занимался переводами произведений А. Байтурсынова. Мне была приятна и интересна эта работа. В его произведениях есть мотивы, чувства, тревоги, сомнения о будущем и жизни, близкие и понятные и нашему народу. Эта близость, конечно, помогла мне. Я бы сравнил А. Байтурсынова с великими армянскими поэтами Чаренцем и Севаком, что-то очень близкое у них есть», - отметил Л. Блбулян, подчеркнув, что, судя по откликам на его переводы, произведения А. Байтурсынова вызвали широкий интерес у армянских ценителей литературы.

Впервые произведения Ахмета Байтурсынов на армянском языке были опубликованы в фундаментальной «Антологии казахской литературы на армянском языке», презентованной в Ереване в 2019 году. Помимо произведений А. Байтурсынова, в антологию вошли переводы казахских классиков и мэтров литературы – Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Ильяса Жансугурова, Жамбыла Жабаева и многих других. Всего в сборник вошли более 100 произведений. После презентации экземпляры «Антологии казахской литературы» были доставлены в ведущие университеты и библиотеки Армении и Казахстана.