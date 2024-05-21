01:48, 21 Май 2024 | GMT +6
Круглосуточно укрепляют дамбы в Иргизском районе Актюбинской области
Продолжаются работы по укреплению дамбы в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-слжбу МЧС РК.
Всего в селе Куйлыс за сутки уложено 4700 мешкотар и 2380 тонн инертных материалов, а в селе Жайсанбай — 2170 мешкотар и 1570 инертных материалов.
— Сотрудники ДЧС Актюбинской области, воинской части 20982 МЧС РК и местных исполнительных органов работают круглосуточном режиме, — сообщили в пресс-службе ведомства.