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    01:48, 21 Май 2024 | GMT +6

    Круглосуточно укрепляют дамбы в Иргизском районе Актюбинской области

    паводки, МЧС, дамба
    Фото: МЧС РК

    Продолжаются работы по укреплению дамбы в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-слжбу МЧС РК.

    Всего в селе Куйлыс за сутки уложено 4700 мешкотар и 2380 тонн инертных материалов, а в селе Жайсанбай — 2170 мешкотар и 1570 инертных материалов.

    — Сотрудники ДЧС Актюбинской области, воинской части 20982 МЧС РК и местных исполнительных органов работают круглосуточном режиме, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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