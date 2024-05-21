Круглосуточно укрепляют дамбы в Иргизском районе Актюбинской области

Продолжаются работы по укреплению дамбы в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-слжбу МЧС РК.

Всего в селе Куйлыс за сутки уложено 4700 мешкотар и 2380 тонн инертных материалов, а в селе Жайсанбай — 2170 мешкотар и 1570 инертных материалов.