Размыло дамбу, но дома не затоплены в селе Куйлыс Актюбинской области

Прошедшей ночью размыло дамбу в селе Куйлыс Иргисзкого района Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

С усилением прибытия воды ускорились работы по предотвращению затопления.

В селе Куйлыс противопаводковые работы начались 4 апреля и продолжаются до сих пор.

— Вчера было трудно. Усилился ветер, поднялась волна. У нас было как на берегу моря. Было страшно. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Но село не затопило. Сейчас здесь работают 100 человек. В селе есть 12 единиц техники — 4 погрузчика, 7 КамАЗов, и 1 К-700. Эту ситуацию нужно видеть. Мы уже 50 дней боремся с наводнением. Вода все еще прибывает, — сказал аким Таупского сельского округа Камал Тлеужанов.

По информации пресс-службы акима Актюбинской области, в селе работают около 100 человек, из них 40 — военнослужащие войсковой части № 20982.

Горюче-смазочные материалы и мешки доставляются из районного центра.

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, вода прошла сквозь плотину у края села, но были проведены восстановительные работы. Дома не затоплены.