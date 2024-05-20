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    13:36, 20 Май 2024 | GMT +6

    Размыло дамбу, но дома не затоплены в селе Куйлыс Актюбинской области

    паводки
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Прошедшей ночью размыло дамбу в селе Куйлыс Иргисзкого района Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С усилением прибытия воды ускорились работы по предотвращению затопления.

    В селе Куйлыс противопаводковые работы начались 4 апреля и продолжаются до сих пор.

    — Вчера было трудно. Усилился ветер, поднялась волна. У нас было как на берегу моря. Было страшно. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Но село не затопило. Сейчас здесь работают 100 человек. В селе есть 12 единиц техники — 4 погрузчика, 7 КамАЗов, и 1 К-700. Эту ситуацию нужно видеть. Мы уже 50 дней боремся с наводнением. Вода все еще прибывает, — сказал аким Таупского сельского округа Камал Тлеужанов.

    По информации пресс-службы акима Актюбинской области, в селе работают около 100 человек, из них 40 — военнослужащие войсковой части № 20982.

    Горюче-смазочные материалы и мешки доставляются из районного центра.

    Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, вода прошла сквозь плотину у края села, но были проведены восстановительные работы. Дома не затоплены.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Регионы Казахстана Дамба Паводки в Казахстане Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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