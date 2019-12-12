Круглосуточно охраняют ели в Иле-Алатауском заповеднике в преддверии Нового года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Нового года в целях предотвращения незаконных рубок елок в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке разработаны графики дежурств и патрулирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство людей любят встречать Новый год с настоящей лесной елкой, пахнущей свежей хвоей, но лесники предлагают отказаться от традиции встречи новогоднего праздника с живой елкой и призывают в целях сохранения хвойных насаждений не вырубать их, а праздновать новогодние торжества с искусственными елками. Учитывая каждую семью, мы сохраним тысячи елок, которые станут лесом для будущих поколений», - сообщила инженер отдела охраны, воспроизводства леса и ландшафтного обустройства Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева.

По ее данным, на всех 12 контрольно-пропускных пунктах Иле-Алатауского ГНПП выставлены круглосуточные дежурства по охране новогодних елок.

В ведомстве добавили, что за одну самовольно срубленную елку применяется статья 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) и может быть наложен штраф в размере 160 МРП – 404 тыс. тенге либо назначены исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до сорока суток.

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