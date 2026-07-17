Круглосуточный видеомониторинг лесов запустили в Иле-Алатауском нацпарке

В горах Алматы усилили наблюдение за туристскими маршрутами, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала пожароопасного сезона на территории Иле-Алатауского национального парка уже зарегистрировано 8 нарушений правил пожарной безопасности. Сумма наложенных на нарушителей административных штрафов превысила 1,5 млн тенге.

— Подготовка к пожароопасному сезону начинается задолго до наступления жары. В этом году мы запланировали целый комплекс профилактических мероприятий: от ремонта противопожарных дорог и создания минерализованных полос до масштабной разъяснительной работы с населением, — сообщил начальник лесопожарной станции нацпарка Даулет Жетписбаев.

Запущена новая лесопожарная станция второго типа с командой из 32 человек. Сегодня Иле-Алатауский национальный парк располагает 69 служебными кордонами, 22 пожарно-наблюдательными вышками, 22 вертолетными площадками и 123 служебными лошадьми, которые помогают добираться до труднодоступных участков.

В Аксайском, Медеуском, Талгарском и Тургенском филиалах установили 15 антенно-мачтовых сооружений. Сейчас за лесным фондом в круглосуточном режиме следят 13 видеокамер.

В течение года запланирован ремонт 90 км противопожарных дорог и обустройство 294 км минерализованных защитных полос.

В горах Заилийского Алатау действует особый противопожарный режим. Туристов просят не разводить костры в неустановленных местах и соблюдать противопожарную безопасность.

Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы граждан оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге за нарушение требований пожарной безопасности.