Едыге Касымбек завоевал золото на турнире по вольной борьбе в Будапеште

Сборная Казахстана завершила выступление на рейтинговом турнире по вольной борьбе в Будапеште, добавив в общий актив еще одну награду в финальный день соревнований, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, на первую ступень пьедестала поднялся Едыге Касымбек (до 125 кг). В финале казахстанец выиграл у поляка Камиля Томаша Косьчолека.

Сборная Казахстана завершила турнир с семью наградами. Ранее первым стал Асыл Айтакын (до 61 кг). Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) принес стране «серебро». Третье место заняли Адилет Алмухамедов (до 61 кг), Нурданат Айтанов, Мейрамбек Картбай (до 57 кг) и Начын Куулар (до 65 кг).

Кроме того, в Будапеште также стартовали соревнования по женской борьбе. В первый день Зейнеп Баянова (до 50 кг) отметилась «бронзой».