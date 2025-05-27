Круглый стол в Астане: религия, молодёжь и правопорядок

В рамках встречи были обсуждены роли религиозных сообществ и молодежных инициатив в укреплении правопорядка, продвижении ценностей взаимного уважения, терпимости и гражданской ответственности.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель управления по делам религий города Астаны Кайролла Кушкали.

- В обществе укрепляются ценности справедливости, формируется новый менталитет, повышается уровень правовой культуры. Идёт обновление политической и общественной жизни страны. Особенностью сегодняшнего круглого стола является то, что впервые в его работе принимают участие представители молодежного крыла религиозных объединений. Это важный и своевременный шаг, направленный на расширение диалога, развитие взаимопонимания и укрепление гражданской ответственности среди молодежи, - сказал он.

Фото: Kazinform

Также в ходе мероприятия представители УДР Астаны напомнили участникам о требованиях законодательства, регулирующего религиозную деятельность. Руководитель отдела по работе с религиозными объединениями Султанбейбарс Басир подробно разъяснил ключевые положения закона от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», а также нормы Кодекса РК об административных правонарушениях.

Основные положения и санкции в сфере религиозной деятельности:

- Ст. 490, ч.1, п.1 — Нарушение правил проведения религиозных обрядов, церемоний и собраний. Наказание: предупреждение или штраф

физлица: 25 МРП (98 300 тг), юрлица: 100 МРП (393 200 тг);

- Ст. 490, ч.1, п.3 — Незаконное распространение и ввоз религиозной литературы и предметов религиозного назначения. Аналогичные штрафы — 25 МРП для физлиц, 100 МРП для юрлиц;

- Ст. 490, ч.1, п.4 — Незаконное строительство культовых зданий. Предупреждение или штраф по усмотрению суда. Физ.лица – 25 МРП (98 300тг) Юр.лица - 100 МРП (393 200тг);

- Ст. 490, ч.2 — Препятствие законной религиозной деятельности, нарушение прав по признаку вероисповедания. Наказание: физлица: 25 МРП, должностные лица: 50 МРП, юрлица: 100 МРП

- Ст. 490, ч.3 — Осуществление миссионерской деятельности без разрешения. Граждане РК, иностранцы и лица без гражданства — штраф 50 МРП, при этом для последних предусмотрено административное выдворение

- Ст. 453 (все части) — Распространение в соцсетях материалов, разжигающих религиозную рознь, экстремизм и терроризм. Наказание: физлица: 20 МРП, должностные — 25 МРП, юридические — от 200 до 1500 МРП