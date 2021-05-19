Кровлю со зданий сорвал сильный ветер в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Пыльная буря в Северо-Казахстанской области разрушила кровлю зданий в нескольких населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О последствиях стихии на брифинге рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов.

Пыльная буря вчера бушевала в трех районах области с 13:20 до 14:50 часов. Затем ушла в сторону Акмолинской области.

«В Тайыншинском районе в селе Чермошнянка сорвало кровлю здания акимата сельского округа на площади 80 квадратных метров, в селе Леонидовке – кровлю средней школы на площади 171 квадратный метр. В Бестерекской средней школе Акжарского района – срыв кровли школы площадью 290 «квадратов». В селах Байтерек и Восход сорвало кровлю со зданий спортзалов площадью 324 и 55 квадратных метров, соответственно. Ряд населенных пунктов остались без электричества. Работы по его восстановлению идут», - проинформировал М. Кангужинов.

Жертв и пострадавших нет. По словам М. Кангужинова, создана комиссия для обследования пострадавших зданий. Она же определит сумму ущерба от стихии.

Разрушений, возможно, больше. Следом за пыльной бурей в некоторых районах прошел крупный град. Информация из населенных пунктов еще стекается в департамент.