Кровля торгового дома обвалилась в Павлодаре: есть пострадавшие

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 112 в 13.54 поступило сообщение о том, что в торговом доме «Артур», со стороны улицы Суворова, произошел обвал кровли. На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники оперативно-спасательного отряда и 3 сотрудника центра медицины катастроф», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По сообщениям очевидцев, под завалами находились люди, добавили в ДЧС.

«Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину 1975 года рождения извлекли из под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обеих ног. Работы продолжаются», - прокомментировал источник.

Еще одного мужчину скорая помощь госпитализировала до приезда спасателей.

По данным пресс-службы станции скорой помощи области, вызов о случившемся поступил в 13.52. На место направили 2 медицинские бригады, время в пути составило 5 минут.

«Пострадавших двое - мужчины 1971 и 1975 годов рождения. У первого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у второго - политравмва и травматический шок. Оба доставлены в городскую больницу номер 1», - отметили в службе 103.