Кровля магазина бытовой техники сгорела в Шымкенте: пожарные вынесли 5 газбаллонов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В 15:24 в Шымкенте произошло возгорание кровли двухэтажного магазина бытовой техники «Темирлан» на плошади 150 кв.м., а также пристроенного склада на площади 650 кв.м. Общая площадь пожара составила 800 кв.м. Огнеборцы вынесли вынесли в безопасное место 5 газовых и 1 кислородный баллон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 120 человек и 17 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента, бригада филиала Центра медицины катастроф.

Огонь локализован в 16:45ликвидирован в 17:38.