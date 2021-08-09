Кровля кафе загорелась в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В самом центре Кокшетау произошёл пожар в кафе «Absheron», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 9 августа в 16.25 на пульт «101» поступило телефонное сообщение о том, что по ул. Абая, д. 82 в Кокшетау (ТД «Алтын ғасыр») произошёл пожар в кафе «Absheron».

«На место вызова незамедлительно были направлены 17 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС. По прибытии к месту пожара было обнаружено горение кровли кафе на площади 12 кв. м. Пожар локализован в 16.38, ликвидирован в 16.50. Жертв и пострадавших нет. По данному факту назначено пожарно-техническое исследование. Причина пожара устанавливается», – поделился начальник УЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.

Спасатели региона призвали местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и при возникновении пожара немедленно звонить по телефонам службы спасения «101» или «112».