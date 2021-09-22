Кровля и обшивка здания «Казахмыс» загорелись в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кровля и наружная обшивка здания «Казахмыс» загорелись в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

«В 18:33 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: проспект Туран 37/10.

По предварительной информации происходит возгорание кровли и наружной обшивки здания «Казахмыс», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.





На место вызова огнеборцы прибыли уже через 5 минут.

Силами столичных пожарных возгорание локализовано в 19:10, предварительная площадь пожара 60 кв метров. Жертв и пострадавших нет.