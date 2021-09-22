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    19:03, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кровля и обшивка здания «Казахмыс» загорелись в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кровля и наружная обшивка здания «Казахмыс» загорелись в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

    «В 18:33 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: проспект Туран 37/10.

    По предварительной информации происходит возгорание кровли и наружной обшивки здания «Казахмыс», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.


    На место вызова огнеборцы прибыли уже через 5 минут.

    Силами столичных пожарных возгорание локализовано в 19:10, предварительная площадь пожара 60 кв метров. Жертв и пострадавших нет.
    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Казахмыс Происшествия, ЧС Астана Главная Видео Происшествия
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