Кризис и проблемные активы: как Фонд проблемных кредитов для спасения финансовой системы принял удар на себя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два года назад новый мировой экономический кризис был спрогнозирован международными экспертами на основе проблем возрастающего корпоративного долга компаний по всему миру, однако коронавирусная пандемия 2020 года внесла свои коррективы. И пока аналитики взвешивают, может ли шок от Covid-19 стать «полезным» корректирующим фактором для мировой экономики в долгосрочном плане, важно уже сейчас обратить внимание на опыт работы с последствиями кризиса, передает МИА «Казинформ».

Международный опыт борьбы с последствиями мирового экономического кризиса напрямую связан со взаимодействием правительств стран с коммерческими банками. В период кризиса экономика замедляется, доходность повсеместно падает, что начинает отражаться на возврате выданных организациям и населению кредитов. Проблемный портфель у банков начинает расти, плюс под него банки создают дополнительные провизии – это средства, которые также исключаются из оборота. Для оживления кровеносной финансовой системы правительства стран вкупе с регуляторными мерами начинают вливать средства в экономику через банки, капитализируя их, предоставляя им долгосрочное финансирование или выкупая их стрессовые активы. Выкупают проблемные активы созданные для этого государственные компании по управлению стрессовыми активами (КУА).

В Казахстане использована модель классической КУА с мандатом, направленным только на приобретение и управление стрессовыми активами. В 2012 году после потрясений, вызванных Глобальным экономическим кризисом 2008-2009 годов, Национальным банком по итогам изучения зарубежного опыта был создан Фонд проблемных кредитов (ФПК).

Создание государственных КУА – один из ключевых механизмов борьбы с кризисами и обеспечения стабильности финансовой системы, поскольку предотвращает более серьезные последствия – дефолт крупных банков, стагнация в экономике, обостренная социальная атмосфера.

Во всем мире такие КУА являются убыточными. Вопрос убытков и в целом возвратности средств у таких компаний зависит от трансфертной цены активов, передаваемых в государственные КУА. Для реализации стратегической задачей – предотвратить дефолт системообразующих банков, и в итоге всей финансовой системы, правительства стран, как правило, приобретают активы у банков по стоимости выше рыночной. В итоге, государственные компании по управлению стрессовыми активами принимают удар на себя – выводят из финансового сектора токсичные неликвидные активы, таким образом обеспечивая стабильность всей системы и, соответственно, экономическую безопасность страны.

Первая крупная сделка ФПК – выкуп стрессовых активов у АО «БТА Банк», в Фонд был передан достаточно токсичный и разнородный по структуре портфель активов. При этом большая часть переданных активов была достаточно низкого качества, что привело к формированию у Фонда существенных убытков в результате переоценки активов. Тем не менее, в стратегическом плане реализация сделки с АО «БТА Банк» позволила избежать дефолта системообразующего банка (59% портфеля Казкоммерцбанка состояла из долга БТА), обеспечить его дальнейшее слияние с другим крупным банком (Халык банком) и снизить риски краха финансовой системы страны.

В рамках другой крупной сделки Фонда с АО «Цеснабанк» был выкуплен портфель сельскохозяйственных кредитов, включая порядка 9% посевных земель страны в виде залогов. Перед Правительством встал вопрос продовольственной безопасности государства. ФПК в рамках поручений Правительства провел работу по заключению договоров о совместной деятельности с участием сельхозтоваропроизводителей и инвесторов, а также предоставил реструктуризацию долга ряду компаний-должников, что позволило стабилизировать финансовое состояние компаний, сохранить рабочие места и своевременно провести сезонные весенне-полевые и уборочные работы.

Кроме того, ФПК осуществил передачу ряда социально-значимых активов, включая простаивающие предприятия и земельные участки, в государственную собственность.

В части оценки деятельности ФПК, в результате его работы по оздоровлению и вовлечению активов, выкупленных в рамках обеих сделок, сохранено и создано свыше 260 тыс. рабочих мест, это порядка 3% занятого населения страны. В бюджет государства поступило налогов на сумму свыше 25 млрд. тенге, из которых – 22,5 млрд. тенге были уплачены компаниями-должниками, в отношении которых принимаются меры по оздоровлению проектов, а 2,5 млрд. тенге – самим ФПК, что в общей сумме равна уровню годовых налоговых поступлений в бюджет от таких крупных компаний, как Казахтелеком и KEGOC. Все средства от реализации активов направляются в Национальный фонд РК, на сегодняшний день это порядка 42 млрд. тенге. По фактору вовлечения в экономический оборот активов – общая сумма составляет 388 млрд. тенге, что является сравнительно хорошим показателем, учитывая международную практику в части сроков вовлечения – активную деятельность в этом направлении Фонд начал всего три года назад.

И несмотря на то, что все государственные КУА в мире из-за их убыточности постоянно находятся под давлением со стороны общественности, важно понимать, что с учетом направленности их деятельности такие компании выполняют свой ключевой мандат – оздоровление финансовой системы.