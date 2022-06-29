29 Июня 2022 15:43

Кризис энергии и продовольствия в мире: роль Казахстана оценили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всем мире эксперты выделяют проблему энергетической и продовольственной безопасности из-за ситуации в Украине. Какую роль может сыграть Казахстан в обеспечении устойчивости в мире, обсудили участники V конференции Astana Finance Days на площадке Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внештатный советник Президента РК по экономическому развитию Сэр Сума Чакрабарти отметил, что Казахстан является частью глобальной системы, а также страной, которая напрямую страдает от санкций, введенных против России из-за тесных экономических и торговых связей. Страна должна готовиться к предстоящим сложным временам, но в то же время вызовы создают возможности для развития здоровой и диверсифицированной рыночной экономики с активным частным сектором.

«Эти реформы будут довольно болезненными в краткосрочной перспективе, но с большой отдачей в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - добавил он.

В настоящее время Казахстан является крупным экспортером нефти. По данным министра энергетики РК Болата Акчулакова, за последние 30 лет добыча нефти в Казахстане увеличилась почти в 3,5 раза с 26,6 млн тонн в 1991 году до 86 млн тонн в 2021 году, обеспечив 13 место по объемам добычи нефти и газоконденсата. Объем экспорта нефти увеличился с 12 млн тонн в 1991 году до 85 млн тонн в 2020 году, расширив географию поставок сырья в более 30 стран.

Согласно данным С. Чакрабарти, недавний резкий рост цен на нефть и на газ для Европы подчеркнул хрупкость международной энергетической системы и заставил многие страны удвоить усилия по производству энергии из альтернативных источников, включая возобновляемые источники, атомную энергию, водород.

«Некоторые развитые страны даже возвращают угольное производство энергии, по крайней мере временно. Хотя Казахстан определенно выигрывает от высоких цен на энергию, необходимо действовать в долгосрочной перспективе из-за процессов, связанных с низкоуглеродным переходом и обязательством стать углеродно-нейтральным в ближайшие несколько десятилетий. Некоторые страны уже принимают меры, предусматривающие наказание за чрезмерные выбросы углерода. Например, Европейский союз, который является крупным импортером казахстанских товаров, включая нефть, в настоящее время работает над механизмом корректировки углеродной границы. Это может сделать казахстанские товары менее конкурентоспособными», - пояснил советник Президента РК.

По его мнению, Казахстан обладает огромным потенциалом в плане возобновляемых источников энергии. Он посоветовал стране инвестировать в возобновляемые и альтернативные источники энергии и разработать стимулы для них, поощрять использование энергоэффективных технологий, продвигать «зеленое» финансирование.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул снижение доли инвестиций в сферу нефти в последние годы, что говорит о диверсификации экономики. Если в 2018-2019 годах цифра составляла 50% от общего притока, то в 2021 году – 28%. За годы независимости Казахстан привлек более $390 млрд прямых иностранных инвестиций. В прошлом году общий приток составил $24 млрд, что на 38% выше, чем в 2020 году.

Касаемо вопроса проблем с поставками продовольствия, Сэр Сума Чакрабарти акцентировал, что они начались в начале пандемии и усугубились из-за ситуации в Украине. Эти две страны – одни из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. По некоторым оценкам, к концу 2022 года от отсутствия продовольственной безопасности будут страдать до 2 млрд человек.

«Это огромная цифра. С начала ситуации в Украине более 20 стран ввели ограничения на экспорт, и многие другие страны могут последовать их примеру. Эти и другие нарушения свободного перемещения продовольствия между странами в значительной степени способствуют росту продовольственной инфляции. За первые 4 месяца 2022 года примерно в 90% стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой инфляция цен на продовольствие превысила 5%. По прогнозам, эта тенденция сохранится в течение некоторого времени. Эти проблемы в основном затрагивают экономики с низким и средним уровнями дохода населения, поскольку они тратят большую часть национального дохода на продовольствие», - разъяснил внештатный советник Президента РК.

Он считает, что Казахстану следует направить свои усилия на использование эффективных и устойчивых технологий, которые могут помочь повысить урожайность. А также инвестировать в инфраструктуру, такую как дороги, хранилища и перерабатывающее оборудование, чтобы фермеры могли эффективно доставлять свою продукцию потребителям. Необходимо сделать более доступным финансирование для фермеров, в том числе с помощью Международного финансового центра «Астана» для разработки решений, ориентированных на рынок.

«Нам необходимо сохранить торговые потоки как можно более открытыми, свести к минимуму запреты на экспорт и координировать меры с другими странами. Уверен, что Казахстан преодолеет нынешние вызовы, чтобы стать страной с более динамичной экономикой и большим социальным процветанием», - заключил Сума Чакрабарти.

Премьер-Министр А. Смаилов пригласил международных участников инвестировать в Казахстан. Правительство страны, по его словам, создает благоприятные условия и оказывает поддержку инвесторам. В настоящее время в республике предусмотрен льготный инвестиционный режим. Казахстан является воротами в крупнейшие мировые рынки и по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии. Годовой товарооборот оценивается в $100 млрд, на страну приходится 53% товарооборота региона. Всего Казахстан обеспечивает доступ к рынку более 1 млрд потенциальных потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.