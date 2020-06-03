Кривой тротуар проложили на одной из улиц Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Некачественные тротуары проложили на одной из улиц города Уральска Западно-Казахстанской области. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска» совместно с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» приостановили ход строительных работ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

На капитальный ремонт улицы Коняхина, от улицы Самал до улицы Тәуелсіздік, протяженностью 732 метра выделены свыше 72 миллионов тенге. Строительные работы начались в мае текущего года. Подрядная компания ТОО «ШамШин» сейчас подготавливает дорожное полотно и начала работы по строительству тротуара. Но как утверждает дорожный инженер по строительству Западно-Казахстанского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Заурбек Кипшакбаев, работы проводились не по нормативам, также у подрядчика отсутствует заключение на лабораторную смесь.

«Рецептура асфальтобетонной смеси не согласована с заказчиком. Также отсутствуют сертификаты на бортовые камни, на подбор состава бетонной смеси. Основание под тротуар производится из щебня марки 20-40, тогда как по смете идет марка 10-20. Кроме того, отсутствует разбивка, геодезическая съемка и высотные отметки на объекте», – пояснил специалист.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ Аслан Даубаев отметил, что в связи с низким качеством выполняемых работ строительство было приостановлено. Но несмотря на поручение остановить ход строительно-монтажных работ, подрядчик продолжил укладку тротуара. Невооруженным глазом видно, что данные работы не соответствуют проектно-сметной документации. Подрядчика предупредили, что объект не будет принят в эксплуатацию, пока не устранят все недочеты. Проверив ход работ, аким области Гали Искалиев поручил тщательно следить за качеством строительных материалов и выполняемым дорожным работам.

Автор: Аида Галиева