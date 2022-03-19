Критической назвал обстановку на кокшетауских РК-1 и РК-2 сенатор Нурлан Бекенов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов в ходе рабочего визита посетил РК-1 и РК-2 города Кокшетау. Сенатор признал критической сложившуюся обстановку на ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» и отметил, что единственным выходом является ускоренное строительство ТЭЦ в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что я сегодня увидел на РК-1 и РК-2 – это страшно. Обстановка критическая. Я не знаю, как ребята выходят из положения. Вы видели сами: и мазутный котел, и пылеугольный – все в ужасном состоянии. Моральный и физический износ. Будем работать в этом направлении. Буквально в начале года я направил депутатский запрос на имя Премьер-Министра. Сейчас ситуация находится у него на контроле… Нужно приложить все усилия и постараться решить вопрос с ТЭЦ. Это 240 млрд тенге. Вы сами понимаете, что областной бюджет этого не потянет. Вопрос зависит только от республики. И понимание на республиканском уровне есть», - поделился сенатор.

Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Руслан Макишев рассказал о том, как идет текущий отопительный сезон и какие меры принимаются по подготовке к отопительному сезону следующего года.

«В настоящее время всех потребителей города теплом обеспечивает РК-2. Это три пылеугольных котла с тепловой мощностью 100 Гкал, которые были введены в эксплуатацию в 1998 году. На сегодня они фактически вырабатывают тепловую энергию не более 70-80 Гкал. Причина – износ оборудования. Каждый год мы производим текущий ремонт, выполняем все мероприятия, что заложены, но требуются еще дополнительные финансовые затраты, чтобы произвести капитальный ремонт», - отметил спикер.

Вопрос возникает и по электроснабжению. Электрооборудование на РК-1 было введено в эксплуатацию в 1977 году, а на РК-2 - в 1993 году. Оно тоже давно отработало свой эксплуатационный срок.

Финансовые проблемы предприятия озвучил заместитель генерального директора по экономике и финансам ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Аскар Нурмаганбетов. Как отметил спикер, из-за неисполнения тарифной сметы несколько лет подряд происходило снижение тарифа.

«С 2019 по 2020 год у нас произошло снижение тарифа на 20-30%, что, соответственно, повлияло на финансовую сторону предприятия. За неисполнение инвестпрограммы в 2020 году был также введен компенсирующий тариф, и с 2021 по 2025 год ежегодно наше предприятие теперь не будет дополучать 600 млн тенге доходов», - поделился А. Нурмаганбетов.

По климатическим условиям к Кокшетау более-менее подходят Петропавловск и Костанай. Тариф для физических лиц с приборами учета в областном центре составляет 1588 тенге, в Костанае - 4109 тенге, в Петропавловске - 3564 тенге. Но в Петропавловске и Костанае есть ТЭЦ, и себестоимость электроэнергии намного ниже.

На сегодняшний день кредиторская задолженность предприятия перед поставщиками составляет 3 млрд 677,7 млн тенге. Дебиторская задолженность населения - 579 млн тенге.

«Ремонт требуют котлоагрегаты, тепловые сети, насосное оборудование, но также имеется большой парк транспорта, который требует обновления. Около 151 млн тенге нужно на закуп спецтехники… Мы, конечно, готовим свои предложения по повышению тарифа после отмены моратория… Иначе без субсидий и трансфертов из республиканского и областного бюджетов наше предприятие не вытянет», - добавил А. Нурмаганбетов.

Между тем, по словам Н. Бекенова, кое-какое движение в строительстве ТЭЦ все же есть. Ведь изначально оно планировалось на 2026 год. Теперь же – уже до конца марта текущего года планируется передача РК-2 и РК-1 в республиканскую собственность.

«Работа началась. По строительству ТЭЦ выработан алгоритм. С января движение пошло. Я встречался с министром энергетики, и мы выработали план, как дальше работать. Без ТЭЦ нам будет сложно», - отметил Н. Бекенов.

«По ТЭЦ уже разработано ТЭО, стоимость составляет 240 млрд тенге. Работа активизировалась. На этой неделе уже мы получим согласие от Комитета госимущества Министерства финансов, после чего будет наше постановление о передаче имущества на баланс Министерства. После этого будет вестись работа по привлечению инвесторов… В июне начнем ремонт РК-2, будем поддерживать в рабочем состоянии, чтобы дотянуть до строительства ТЭЦ», - пояснил Д. Куанышбаев.

Как добавил сенатор, работа по строительству ТЭЦ, возможно, начнется в Кокшетау уже в апреле текущего года. Но говорить о каком-либо движении в этом направлении можно будет лишь после того, как будет определен подрядчик.