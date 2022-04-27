Критический рост материнской смертности - депутат бьет тревогу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения и некоторых информационных систем, износ оборудования в отделениях родовспоможения на сегодня составляет от 50 до 85%. Об этом заявил депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, оглашая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели материнской смертности за 2020-2021 годы выросли в Казахстане почти в 3 раза и составили 36,5 - в 2020 году, 44,7 - в 2021 году, при планируемом показателе - 17,1. С этими индикаторами мы откатились на уровень беднейших стран мира, которые ВОЗ обозначает как места с нестабильными условиями и гуманитарными проблемами», - сказал Галымжан Елеуов.

Большинство случаев материнской смертности, по словам депутата, можно было предотвратить, так как медицинские методы профилактики осложнений или их ведения хорошо известны.

«Особую озабоченность и даже тревогу вызывают проблемы оснащенности отделений родовспоможения. По данным Министерства здравоохранения и некоторых информационных систем, износ оборудования в этих отделениях на сегодня составляет от 50 до 85%, а в отдельных случаях и вовсе 100%. В связи с этим, обращаю внимание уполномоченного органа на необходимость неотложного дооснащения современным медицинским оборудованием родильных домов и перинатальных центров, а также отделений родовспоможения и неонатологии, иначе мы не сможем снизить материнскую смертность до 14,5 на тысячу новорожденных младенцев как это запланировано в предвыборной программе партии «AMANAT» к 2025 году», - подчеркнул Галымжан Елеуов.