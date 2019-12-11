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Критических отклонений нет - акимат о накренившимся доме в Алматы

11 Декабря 2019 15:55
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Критических отклонений нет - акимат о накренившимся доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с накренившимся домом в микрорайоне Зердели (бывший Алгабас) прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ночь с 10 на 11 декабря текущего года специалисты управления комфортной городской среды выехали по обращению жителя дома №179. Было визуально установлено, что критических отклонений нет. Сегодня, 11 декабря, специалистами НИИ «Алматыгенплан» произведено нивелирование отметок, установленных на дом ранее. В результате также критических отклонений не выявлено», - сообщили в управлении комфортной городской среды г. Алматы.

Указанные дома микрорайона Зердели находятся на постоянном контроле специалистов. Ежемесячно проводится проверка нивелиром «маяков», установленных на каждом доме. Последнее нивелирование проводилось 12 ноября текущего года. Отклонений не было.

«После изучения состояния грунтов будет получено заключение специалистов «КазНИИСА», которые дадут рекомендации по укреплению фундамента дома», - добавили в управлении.

Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился.

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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Происшествия, Жилье,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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