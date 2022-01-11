Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу и раскрыть все причины и детали трагедии.