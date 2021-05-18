Кристина Гаяк о казахстанско-испанских отношениях: влияние пандемии, возможности туризма и об оценке политреформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как на сегодня Казахстан сотрудничает с Испанией, ожидаются ли новые направления сотрудничества, а также когда могут установить прямые рейсы между нашими странами и насколько пандемия повлияла на наши отношения, рассказала государственный секретарь Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ».

- Госпожа Кристина Гаяк, не могли бы вы рассказать, как на сегодня развивается сотрудничество между Казахстаном и Испанией?

- Испания и Казахстан имеют долгую историю сотрудничества, насчитывающего многие годы. Мы установили хорошее торговое и инвестиционное сотрудничество. В то же время, думаю, что мы наладили плодотворное отношение и с гражданами Казахстана, которые посещают Испанию с целью туризма, бизнеса, также учебы. Я считаю, что у нас очень хорошая историческая линия сотрудничества.

К сожалению, за последние пять лет наши торговые отношения показали несбалансированность. Мы надеемся, что как только возобновится международная мобильность и на фоне восстановления новых важных секторов экономики, нам удастся изменить баланс наших торговых отношений и углубить сотрудничество между народами и взаимосвязи.

- Насколько пандемия коронавируса повлияла на объем товарооборота и на развитие секторов экономики между нашими странами?

- Да, пандемия сказалась на сотрудничестве. Приведу вам пример: незадолго до пандемии между Казахстаном и Испанией велись продвинутые переговоры по установлению прямого авиасообщения. Пандемия в этой части фактически приостановила это решение. Все же возможность установления прямых рейсов остается главным вопросом в нашей повестке дня.

Пандемия привела к тому, что мы не только не смогли летать по странам, но и также отмечалось снижение экспорта. Испания продолжает импортировать нефть. Пандемия повлияла и на деятельность испанских компаний, работающих здесь. После пандемии мы должны четко убедиться, что можем открыть новые сектора и найти новые направления. Это очень интересные и очень конкурентоспособные отрасли на международном рынке, такие как зеленая энергия, экологический транспорт, управление водоснабжением и санитарией, строительство и оборудование больниц, цифровизация, умные города, а также переработка пищевых продуктов и импорт продуктов питания.

У нас есть серьезные проекты в железнодорожной сфере, химической промышленности и сфере моды. Есть достаточно много сфер, в которых мы хотели бы изучить возможности для укрепления двустороннего делового сотрудничества.

С другой стороны, хотелось бы отметить наши культурные отношения. К примеру, как мы знаем, в Казахстане ценится преподавание на испанском языке. Кроме того, надеюсь, что увеличится количество казахстанских студентов в испанских университетах. Есть очень хорошие испанские профессора, работающие в казахстанских университетах. В нашей стране обучается значительное количество казахстанских студентов, и мы продолжаем работать над увеличением этих показателей. Наше сотрудничество, в целом, охватывает множество сфер. Мы надеемся углублять отношения в рамках сотрудничества с Правительством.

- Вы упомянули о прямом авиасообщении между Испанией и Казахстаном. Когда это может произойти?

- Я точно не могу ответить на данный вопрос, но надеюсь, что это произойдет очень скоро. Знаете, чтобы долететь, мне приходилось остановиться во Франкфурте и Стамбуле. Конечно, полет был хорошим, но он слишком долгий. На обратном пути я останавливаюсь только во Франкфурте. Мы действительно думаем, что появление прямого рейса может существенно изменить ситуацию. Рассматриваем, как можно поддержать казахстанские и испанские авиакомпании, чтобы они смогли прийти к соглашению по этому критически важному вопросу.

- Какие испанские компании работают в Казахстане?

- У нас работает ряд компаний, в частности, одна из таких компаний в железнодорожной сфере - Talgo. Есть еще одна компания - CAF, которая имеет большой опыт работы с электропоездами и трамваями. Отмечу важный момент по строительству легкорельсового транспорта в Алматы и будем работать над этим проектом. Крупные испанские фирмы представлены в таких важных секторах, как авиация, химическая промышленность, машиностроение, информационные технологии, цифровизация, текстиль и индустрия моды и так далее. Мы охватываем множество секторов и наша цель - объединить существующие, но открывать новые сектора.

- Есть ли данные, сколько казахстанцев выезжают в Испанию - до и после пандемии? Сократилось ли количество выдаваемых виз для граждан Казахстана?

- В 2018 году мы выдали около 13 000 виз гражданам Казахстана. А в 2019 году их количество составило 17 000. Как замечаете, было значительное увеличение. К сожалению, в прошлом году во время пандемии количество выдаваемых виз сократилось на 80% из-за ограничительных мер. Мы надеемся восстановить ситуацию как можно скорее, а также надеемся на увеличение количества выдаваемых виз.

Знаем, что казахстанцы очень любят отдыхать в Испании, наслаждаясь нашими пляжами, культурным наследием, едой, различными магазинами и туристической инфраструктурой. Мы будем прилагать все усилия, чтобы снова привлечь граждан Казахстана в нашу страну - и не только для отдыхающих туристов, но и также расширять бизнес-сотрудничество. Таким образом, мы можем углублять наши экономические отношения.

- Не могли бы прокомментировать возможности обучения в Испании. Как известно, граждане Казахстана также предпочитают обучаться в испанских вузах.

- Мы надеемся привлечь больше студентов, когда восстановится ситуация. Очень важно отметить такие сектора, привлекательные для иностранных студентов: инженерное дело, бизнес-администрирование, медицину и биотехнологию. Думаю, наверное, эти отрасли могут привлечь и казахстанских студентов. В Испании очень хорошая сеть государственных и частных университетов. Также большинство из них предлагают программы на английском языке. Знание испанского языка необходимо и рассматривается положительно, но не обязательно.

- Возвращаясь к вопросу пандемии, какова ситуация в Испании с коронавирусом? Как сейчас в Испании обстоят дела с туризмом? В целом, по Вашему мнению, изменится ли туризм после пандемии?

- Мы пережили три волны COVID-19. Мы - одна из первых европейских стран, пострадавших от пандемии. В самом начале - уже в марте (2020 года), когда некоторые страны закрылись просто из-за опасений, мы же были вынуждены закрыться из-за многих зарегистрированных случаев.

На данный момент мы видим, что эпидемиологическая ситуация улучшается по двум причинам: выстроилось управление и проходит процесс вакцинации. Испания проводит вакцинацию очень высокими темпами. К августу планируем вакцинировать до 70% населения Испании.

Что касается туризма, то данный сектор, определенно, важен. Так, доля туризма в ВВП Испании составляет 13%. Мы видим, что сейчас создан определенный коридор, созданы зоны безопасного туризма - в частности, в Канарских и Балеарских островах, районах, где доля туризма составляет почти 40% в экономике. Мы надеемся быть готовыми в июне-июле для привлечения больше туристов в безопасных условиях. Также работаем со странами Европейского Союза. В санитарных паспортах туристов должна будет включена информация о получении вакцинации, справка о недавнем ПЦР-тесте или информация о перенесенной инфекции.

В прошлом году в некоторых районах Испании летом значительно развился внутренний туризм. В этом году мы рассчитываем восстановить поток иностранных туристов и планируем начать со стран Европейского Союза, а затем постепенно открываться для тех стран, которые представят более высокий уровень иммунизации. Это большая задача, и мы очень тесно сотрудничаем с частным сектором, гостиницами и авиакомпаниями. В понедельник и вторник в Мадриде проходит международное событие в сфере туризма «The International Tourism Fair», так как прошлом году и в январе-феврале 2021 года это событие не состоялось.

- Что в Испании знают о Казахстане? Как развивается сотрудничество в сфере культуры между Казахстаном и Испанией и есть ли в Нур-Султане и других регионах языковые центры?

- Мы знаем о Казахстане. У Казахстана положительная репутация. Вашей Независимости сейчас 30 лет, но роль Казахстана в мировой политике хорошо известна. Инвестиции через частных инвесторов, наши двусторонние отношения развиваются динамично. Я думаю, что это страна, хоть и находится далеко от нас, но все же эмоционально близка. Я думаю, что мы можем сделать больше, работая вместе. Во время своего визита успела посетить «Астана Опера», там очень красиво. В Испании также проходят большие культурные мероприятия. Я думаю, что нам нужно больше работать и в сфере культурных отношений для более широкой узнаваемости. У нашего сотрудничества есть большой потенциал.

В казахстанском обществе растет «аппетит» к изучению испанского языка, поэтому мы продолжаем работать над увеличением количества преподавателей испанского языка в университетах вашей страны.

В настоящий момент полноценное открытие Института Сервантеса в Казахстане не планируется по бюджетным причинам. Однако убеждены, что, если найдем подходящую спонсорскую поддержку со стороны частного сектора, то могут запуститься центры «Aulas Cervantes» в нескольких университетах, формат которых небольшой, тем не менее это хороший способ изучать и преподавать испанский язык. Надеюсь, мы сможем приступить к этой работе довольно скоро.

- Как Испания оценивает политические реформы в Казахстане, объявленные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым?

- Мы очень внимательно следим за политическими реформами в Казахстане. Одну из них, которую мы хотели бы выделить - решение об отмене смертной казни. Это фундаментальный шаг, который мы особо подчеркиваем. Испания, как и Казахстан, входит в Международную комиссию по отмене смертной казни. Во-вторых, мы наблюдаем за реформой касательно расширения продвижения участия в политической жизни женщин и молодежи, что очень важно. Еще одно позитивное решение - снижение порогового уровня прохождения партий в Парламенте с 7% до 5%. Мы также можем выделить проделанную реформу по Национальному превентивному механизму борьбы против пыток. Считаем, что решение руководства страны продвигаться вперед является фундаментальным.

- Госпожа Кристина Гаяк, благодарим Вас за интересную беседу!