Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан 16 мая для участия в работе Астанинского экономического форума и регионального круглого стола на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста».

В работе круглого стола примут участие Премьер-Министр Аскар Мамин, председатель Национального Банка РК Ерболат Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, Монголии и государств-членов Евразийского экономического союза, представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана. Также ожидается участие представителей стран, поддерживающих инициативы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов текущей экономической ситуации, принятия необходимых мер для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста стран региона.

Участники круглого стола обменяются мнениями по следующим вопросам:

- как укрепить финансовый сектор и изменить бизнес-модели банков для обеспечения достаточной доступности финансовых ресурсов;

- как улучшить деловой климат для стимулирования деятельности частного сектора, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест;

- как усовершенствовать систему управления и повысить административную эффективность государственных органов.

По завершении мероприятия состоится брифинг директора-распорядителя МВФ для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.