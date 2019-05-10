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Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан 16 мая для участия в работе Астанинского экономического форума и регионального круглого стола на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста».
В работе круглого стола примут участие Премьер-Министр Аскар Мамин, председатель Национального Банка РК Ерболат Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, Монголии и государств-членов Евразийского экономического союза, представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана. Также ожидается участие представителей стран, поддерживающих инициативы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).
В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов текущей экономической ситуации, принятия необходимых мер для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста стран региона.
Участники круглого стола обменяются мнениями по следующим вопросам:
- как укрепить финансовый сектор и изменить бизнес-модели банков для обеспечения достаточной доступности финансовых ресурсов;
- как улучшить деловой климат для стимулирования деятельности частного сектора, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест;
- как усовершенствовать систему управления и повысить административную эффективность государственных органов.
По завершении мероприятия состоится брифинг директора-распорядителя МВФ для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.
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