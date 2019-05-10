Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ

10 Мая 2019 12:32 304
Поделиться:
Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан для участия в АЭФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Новости по теме

Лауреаты Нобелевской премии примут участие в Астанинском экономическом форуме
Делегаты из 100 стран мира примут участие в XII Астанинском экономическом форуме XII Астанинский экономический форум пройдет 16-17 мая в столице Казахстана

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард посетит с визитом Казахстан 16 мая для участия в работе Астанинского экономического форума и регионального круглого стола на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста». 

В работе круглого стола примут участие Премьер-Министр Аскар Мамин, председатель Национального Банка РК Ерболат Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран региона Кавказа и Центральной Азии, Монголии и государств-членов Евразийского экономического союза,  представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана. Также ожидается участие представителей стран, поддерживающих инициативы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов текущей экономической ситуации, принятия необходимых мер для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста стран региона.

Участники круглого стола обменяются мнениями по следующим вопросам:

- как укрепить финансовый сектор и изменить бизнес-модели банков для обеспечения достаточной доступности финансовых ресурсов;

- как улучшить деловой климат для стимулирования деятельности частного сектора, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест;

- как усовершенствовать систему управления и повысить административную эффективность государственных органов.

По завершении мероприятия состоится брифинг директора-распорядителя МВФ для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, АЭФ, Нур-Султан, Нацбанк Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив