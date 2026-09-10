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    Кристиан Скарони из «Астаны» вновь поднялся на подиум в Италии

    Гонщик XDS Astana Team Кристиан Скарони вновь поднялся на подиум, заняв третье место на итальянской однодневной велогонке «Джиро делла Тоскана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кристиан Скарони из «Астаны» вновь поднялся на подиум в Италии
    Фото: SprintCycling

    Гонка прошла в городе Понтедера в регионе Тоскана. Общая протяженность дистанции составила 189,4 км. На заключительном подъеме дня, примерно за 25 км до финиша, Скарони атаковал вместе с группой фаворитов, которая впоследствии и разыграла победу. На последнем километре решающую атаку предпринял итальянец Джулио Пеллиццари (Red Bull — Bora — Hansgrohe), сумевший оторваться от соперников и первым пересечь финишную черту.

    В борьбе за оставшиеся места на подиуме вторым стал француз Жордан Жега, представляющий TotalEnergies, а Кристиан Скарони завершил гонку на третьей позиции.

    — Заключительный подъем был достаточно длинным, и не могу сказать, что он подходил мне. Однако, благодаря ранней атаке других гонщиков и отличной работе моих товарищей, мы прошли почти весь подъем в комфортном для меня ритме, после чего уже за километр до вершины я выложился на 100% для того, чтобы отобраться в группу лидеров, — отметил Скарони.

    По словам итальянского гонщика, после этого он постарался сохранить силы для решающей части дистанции и возможного спринта.

    — Когда Пеллиццари атаковал, мы не смогли его закрыть, и уже все что оставалось — этот спринтовать за подиум. В итоге, у меня третье место. В прошлом году добраться до подиума не получилось, в этом все сложилось лучше. Конечно, хотелось бы победить. Но, впереди еще три гонки, у нас сильная команда и мы будем настраиваться на борьбу в последующие дни, — добавил он.

    Ранее Кристиан Скарони занял второе место на итальянской однодневной гонке «Гран-при Индустрия и Артиджанато».

    До этого Скарони также занял второе место на шестом этапе многодневной велогонки «Тур Польши».

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор