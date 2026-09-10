Кристиан Скарони из «Астаны» вновь поднялся на подиум в Италии

Гонка прошла в городе Понтедера в регионе Тоскана. Общая протяженность дистанции составила 189,4 км. На заключительном подъеме дня, примерно за 25 км до финиша, Скарони атаковал вместе с группой фаворитов, которая впоследствии и разыграла победу. На последнем километре решающую атаку предпринял итальянец Джулио Пеллиццари (Red Bull — Bora — Hansgrohe), сумевший оторваться от соперников и первым пересечь финишную черту.

В борьбе за оставшиеся места на подиуме вторым стал француз Жордан Жега, представляющий TotalEnergies, а Кристиан Скарони завершил гонку на третьей позиции.

— Заключительный подъем был достаточно длинным, и не могу сказать, что он подходил мне. Однако, благодаря ранней атаке других гонщиков и отличной работе моих товарищей, мы прошли почти весь подъем в комфортном для меня ритме, после чего уже за километр до вершины я выложился на 100% для того, чтобы отобраться в группу лидеров, — отметил Скарони.

По словам итальянского гонщика, после этого он постарался сохранить силы для решающей части дистанции и возможного спринта.

— Когда Пеллиццари атаковал, мы не смогли его закрыть, и уже все что оставалось — этот спринтовать за подиум. В итоге, у меня третье место. В прошлом году добраться до подиума не получилось, в этом все сложилось лучше. Конечно, хотелось бы победить. Но, впереди еще три гонки, у нас сильная команда и мы будем настраиваться на борьбу в последующие дни, — добавил он.

Ранее Кристиан Скарони занял второе место на итальянской однодневной гонке «Гран-при Индустрия и Артиджанато».

До этого Скарони также занял второе место на шестом этапе многодневной велогонки «Тур Польши».