Крысиный яд обнаружен в детском питании в Австрии

Австрийская полиция заявила, что в образцах одной из 190-граммовых баночек детского питания обнаружено наличие крысиного яда. Это питание предназначено для 5-месячных детей и продается в супермаркетах SPAR в Австрии.

— Управление уголовной полиции земли Бургенланд изъяло банку детского питания «Морковь и картофель», которая, по всей видимости, была вскрыта. Об этом сообщила покупательница, которая отметила неприятный запах после вскрытыя банки. Детское питание никто не употреблял, — говорится в заявлении полиции.

Полиция также сообщила, что подозрительные продукты, вероятно, имеют белую наклейку с красным кругом на дне банки. Другие тревожные признаки включают поврежденную или открытую крышку и необычный или испорченный запах. Кроме того, при первом открытии банки может не быть характерного щелчка.

Аналогичные банки были также изъяты полицией в Чехии и Словакии. Первоначальные лабораторные анализы выявили наличие токсичной добавки в этих продуктах.

HiPP отозвала из продажи детское питание в банках из более чем 1000 супермаркетов SPAR в Австрии, сославшись на возможность попадания «опасного вещества» в пюре с «Морковь и картофель». Покупателям предлагают полный возврат средств.

Продавцы в Словакии и Чехии сняли с продажи все баночки с детским питанием этой марки, пишет DW.

— Отзыв продукции не связан с какими-либо дефектами продукции или качества с нашей стороны. Банки покинули наш завод HiPP в идеальном состоянии. Отзыв связан с уголовным преступлением, которое в настоящее время расследуется властями, — говорится в заявлении.

Внешнее вмешательство

Производитель не исключает, что речь идет о внешнем вмешательстве. В компании заявили, что банки могли быть вскрыты и подменены уже после производства – на этапе дистрибуции.

— Согласно имеющейся у нас информации, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, затрагивающим канал дистрибуции SPAR Austria, — заявила немецкая компания.

Риски для здоровья

Согласно Австрийскому агентству по безопасности пищевых продуктов, крысиный яд обычно содержит бромадилон — антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови. Употребление крысиного яда может привести к кровотечениям, таким как кровотечение из десен и носа, а также к синякам и появлению крови в кале.

По данным ведомства, симптомы могут появиться через два-пять дней после употребления.

Этот инцидент произошел всего через несколько месяцев после того, как другим производителям детских смесей пришлось объявить о масштабном отзыве детских молочных смесей из-за опасений по поводу их загрязнения.

В январе и феврале компании Nestle, Danone и Lactalis отозвали свою продукцию — детские молочные смеси — более чем в 60 странах из-за опасений загрязнения токсичным церулидом.