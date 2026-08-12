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    Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес

    Португальский футболист Криштиану Роналду и его избранница, модель Джорджина Родригес, официально стали супругами, передает агентство Kazinform.

    Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес
    Фото: instagram.com/georginagio

    Роналду сообщил о женитьбе в социальных сетях, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

    «C❤️G», — коротко подписал публикацию футболист.

    Роналду и Родригес находятся в отношениях десять лет. Они познакомились в Мадриде в 2016 году. Предложение своей возлюбленной футболист сделал в 2025 году.

    Сегодня пара воспитывает пятерых детей.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на Мадейре.

    Спорт Футбол Криштиану Роналду В мире Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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