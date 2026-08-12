Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду и его избранница, модель Джорджина Родригес, официально стали супругами, передает агентство Kazinform.

Роналду сообщил о женитьбе в социальных сетях, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

«C❤️G», — коротко подписал публикацию футболист.

Роналду и Родригес находятся в отношениях десять лет. Они познакомились в Мадриде в 2016 году. Предложение своей возлюбленной футболист сделал в 2025 году.

Сегодня пара воспитывает пятерых детей.

Ранее в СМИ сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на Мадейре.