Криштиану Роналду дебютировал в профессиональной лиге Саудовской Аравии

АММАН. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, с недавнего времени выступающий за футбольный клуб Саудовской Аравии «Ан-Наср», успешно стартовал в профессиональной футбольной лиге страны. Его команда обыграла «Аль-Иттифак» со счетом 1:0, при этом сам именитый футболист гол не забил, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Саудовской Про-лиги.

Матч состоялся в воскресенье в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду появился на поле столичного стадиона «Мрсул Парк» с капитанской повязкой.

37-летний португалец перешел в «Ан-Наср» в конце декабря, но до сегодняшнего дня еще не играл за клуб из-за полученной еще в Английской Премьер-Лиге дисквалификации.

Криштиану Роналду играл на позиции центрфорварда в схеме 4-4-1-1, из глубины его немного поддерживал известный по выступлениям за «Бенфику» Андерсон Талиска, пишет сайт Чемпионат.com.

Первый шанс забить гол у него был уже на седьмой минуте, но его удар из-за штрафной заблокировал защитник. Потом португалец попытался на скорости уйти от соперника и протащить мяч в штрафную, однако у него легко отняли мяч. На исходе получаса «Ан-Наср» заработал опасный стандарт метрах в 22–23 от ворот. Криштиану Роналду уверенно забрал мяч себе. Исполнил удар он в фирменной манере, отмеряя шаги и обводя стенку, тем не менее получилось не точно.

После победы «Ан-Наср», который сыграл 14 игр, на очко опережает действующего чемпиона – команду «Аль-Хилаль», сыгравшую на одну игру больше.

В четверг Криштиану Роналду играл за объединенный состав из команд «Ан-Наср» и «Аль-Хилаль» в показательном матче против команды «Пари Сен-Жермен» с участием Лионеля Месси.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю историю, завоевал пять титулов и выиграл семь национальных чемпионатов с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом».

Он также является рекордсменом по количеству голов за сборную - 118 за сборную Португалии, с которой он выиграл Евро-2016, а за карьеру - 819 голов. В конце прошлого года на чемпионате мира в Катаре он стал первым человеком, забившим на пяти чемпионатах мира.

Его неожиданный переход в саудовский «Ан-Наср» произошел после телеинтервью, в котором он в резкой манере раскритиковал менеджера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и владельцев клуба. Роналду неоднократно сажали на скамейку запасных и даже временно отстраняли от участия в играх.

Как сообщают мировые СМИ, португальская звезда может зарабатывать до 200 миллионов долларов в год на контракте с саудовским клубом, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Профессиональная лига Саудовской Аравии считается одной из лучших футбольных лиг в Азии, в ней принимают участие несколько самых крупных клубов Азии, как «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Ан-Наср» и «Аль-Ахли».

«Ан-Наср» - футбольный клуб из Эр-Рияда, основанный в 1955 году. С арабского языка название клуба переводится как «Победа». Свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «Мрсул-парк».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году.

ФОТО: YASSER BAKHSH/GETTY IMAGES