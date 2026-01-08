Крыша жилого дома обвалилась в Темиртау

Речь идет о жилом доме, введенном в эксплуатацию в 1956 году. Обрушение произошло над квартирой, которая в настоящее время пустует — жильцы в ней не проживают. По этой причине инцидент не привел к пострадавшим, однако сам факт повреждения кровли вызвал обеспокоенность у жителей соседних квартир.

В акимате Темиртау пояснили, что без проведения экспертизы приступить к ремонту невозможно.

— Для проведения ремонтных работ необходимо техническое обследование и разработка проектно-сметной документации. После обследования, в случае, если дом не будет признан аварийным, будет рассмотрен вопрос проведения ремонта, — сообщили в городском акимате.

Специалистам предстоит оценить фактическое состояние строительных конструкций, степень их износа и возможные риски для дальнейшей эксплуатации здания. Именно на основании этих данных будет принято решение о дальнейших действиях.

По итогам обследования дому присвоят официальный статус. Если здание не признают аварийным, власти рассмотрят возможность проведения восстановительных работ, включая ремонт кровли. В противном случае дальнейшие решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.

Пока же жители ждут результатов экспертизы, от которых напрямую зависит судьба дома и безопасность его дальнейшей эксплуатации.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.

С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.