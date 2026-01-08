Крыша жилого дома обвалилась в Темиртау
Обрушение кровли в одном из домов Темиртау вновь заставило горожан говорить о состоянии старого жилого фонда. В соцсетях распространилось видео с места происшествия, а дальнейшее решение проблемы упирается в технические процедуры и экспертизы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о жилом доме, введенном в эксплуатацию в 1956 году. Обрушение произошло над квартирой, которая в настоящее время пустует — жильцы в ней не проживают. По этой причине инцидент не привел к пострадавшим, однако сам факт повреждения кровли вызвал обеспокоенность у жителей соседних квартир.
В акимате Темиртау пояснили, что без проведения экспертизы приступить к ремонту невозможно.
— Для проведения ремонтных работ необходимо техническое обследование и разработка проектно-сметной документации. После обследования, в случае, если дом не будет признан аварийным, будет рассмотрен вопрос проведения ремонта, — сообщили в городском акимате.
Специалистам предстоит оценить фактическое состояние строительных конструкций, степень их износа и возможные риски для дальнейшей эксплуатации здания. Именно на основании этих данных будет принято решение о дальнейших действиях.
По итогам обследования дому присвоят официальный статус. Если здание не признают аварийным, власти рассмотрят возможность проведения восстановительных работ, включая ремонт кровли. В противном случае дальнейшие решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.
Пока же жители ждут результатов экспертизы, от которых напрямую зависит судьба дома и безопасность его дальнейшей эксплуатации.
Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.
Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.
С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.