Криминальному авторитету «Дикому Арману» снова продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Криминальному авторитету по прозвищу «Дикий Арман» продлили срок ареста до 7 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Ранее Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман» продлили арест до 7 апреля.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре РК ответили , где содержится под стражей Арман Джумагельдиев.

Напомним , 7 января в Алматы полицейские задержали известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман».

Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов.

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