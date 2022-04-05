Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Криминальному авторитету «Дикому Арману» снова продлили арест

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 15:21
Криминальному авторитету «Дикому Арману» снова продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Криминальному авторитету по прозвищу «Дикий Арман» продлили срок ареста до 7 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Ранее Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман» продлили арест до 7 апреля.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре РК ответили , где содержится под стражей Арман Джумагельдиев.

Напомним , 7 января в Алматы полицейские задержали известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман».

Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов.


Кадр из видео

Алматы   Борьба с преступностью   Генпрокуратура   Безопасность   Судебный процесс   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению