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    09:48, 18 Март 2022 | GMT +6

    Криминальному авторитету Дикому Арману продлили арест

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминальному авторитету Дикому Арману продлили арест до 7 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

    «Да, Арману Джумагельдиеву продлили арест до 7 апреля. Следствие продолжается», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, 7 января в Алматы полицейские задержали известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман.

    Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Главная Правоохранительные органы
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