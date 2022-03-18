09:48, 18 Март 2022 | GMT +6
Криминальному авторитету Дикому Арману продлили арест
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминальному авторитету Дикому Арману продлили арест до 7 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
«Да, Арману Джумагельдиеву продлили арест до 7 апреля. Следствие продолжается», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 7 января в Алматы полицейские задержали известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман.
Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов.