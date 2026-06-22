Крым ввел ограничения на продажу бензина и дизеля

В Крыму полностью приостановили продажу топлива на АЗС, разрешив отпуск бензина и дизеля только для государственных служб, передает Kazinform со ссылкой на РИА Новости .

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц, — написал он в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что теперь топливо будет доступно исключительно для нужд государственных структур. Дополнительные решения власти обещают озвучить позже.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива в Крыму и Севастополе связан с логистическими трудностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом находятся в числе приоритетных и решаются на разных уровнях.

Напомним, полиция Казахстана пресекла незаконный вывоз 12 тонн ГСМ за месяц.